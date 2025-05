Albert Rivera y Carla Cotterli, juntos en el concierto de Joaquín Sabina en Madrid: y les dieron las diez...

Joaquín Sabina ofreció otro de sus tantos conciertos de su gira de despedida este lunes, 19 de mayo, en el Movistar Arena de Madrid, para los nostálgicos el Wizink. Un recinto hasta la bandera con más de 10.000 personas disfutando del primero de los ocho conciertos que el cantante ofrece en la capital (el 30 de noviembre es el último).

Todos enmarcados dentro del recorrido que tiene por toda España tras despedirse, también, fuera. Entre todos los asistentes a este concierto de Madrid, Albert Rivera, acompañado por su novia, la diseñadora Carla Cotterli.

Fue en verano de hace ya dos años cuando descubrimos que el corazón del ex líder de Ciudadanos volvía a latir, esta vez por la mujer con la que empezó de nuevo tras su ruptura con Malú. Aquel verano fue muy movido para él, pues también se lo pasó muy bien en Ibiza con la actriz catalana Aysha Daraaui. La madre de su hija Lucía le dedicó Ausente tras el fin de su historia de amor. La canción que viene a ser la Session 53 de su repertorio de despecho y desamor.

Pero el corazón de Rivera está de todo ahora menos para despecho. Este lunes se puso romanticón con su novia al ritmo de temas como Contigo, Y sin embargo o Y nos dieron las diez (a buen seguro, al ex político también le dieron las once, las doce, la una, las dos o las tres ayer). Tampoco faltaron otros grandes temas de la carrera del cantante jienense, como Pastillas para no soñar o Melancolía.