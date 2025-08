Albert Rivera y Carla Cotterli celebran su tercer verano de amor en el Gran Cañón del Colorado: "Un auténtico sueño"

Albert Rivera y Carla Cotterli celebran dos años de amor con un viaje inolvidable por la Costa Oeste de Estados Unidos. Tanto es así que han compartido en redes algunos detalles de estas vacaciones que marcan un nuevo capítulo en su relación. Durante su periplo, el ex de Malú y su novia diseñadora de moda han recorrido algunos de los lugares más emblemáticos de California, visitando Los Ángeles, Malibú, Santa Bárbara, Carmel by the Sea, San Francisco y Sausalito.

Después de explorar la costa californiana, pusieron rumbo a Nevada para dejarse seducir por el bullicio y las luces de Las Vegas, antes de vivir uno de los momentos más especiales del viaje: sobrevolar en helicóptero el majestuoso Gran Cañón, experiencia que Rivera siempre había soñado.

El ex líder de Ciudadanos ha compartido sus impresiones a través de imágenes y reflexiones, reconociendo que fue "uno de esos lugares que siempre quiso ver" y describiendo la travesía como "la manera más espectacular y recomendable posible: en helicóptero, desde Las Vegas a Arizona y vuelta, con la puesta de sol y sobrevolando el skyline de una de las ciudades más icónicas del mundo".

Carla Cotterli también ha publicado instantáneas del viaje, incluido un posado lleno de color junto al icónico puente de San Francisco. Según confesó, este viaje está siendo "un auténtico sueño" para ambos, aunque admitió con humor que Las Vegas es de esos sitios que "hay que visitar al menos una vez en la vida, pero con una vez es suficiente".

Sin posar juntos pero dejando clara su complicidad y felicidad, Albert Rivera y Carla Cotterli demuestran que su relación pasa por un gran momento, consolidándose aún más gracias a estas escapadas alejadas de la rutina. Su relación se conoció hace dos veranos, después de las famosas fotos del ex político naranja con la actriz catalana Aysha Daraaui.