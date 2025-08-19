Joaquín Torres encuentra consuelo en Galicia tras el drama de su separación con Raúl Prieto: "Gracias por estar ahí"

El arquitecto de los famosos vive una de las peores épocas de su vida tras consumarse su separación con Raúl Prieto (49), la cual fue adelantada por este portal en exclusiva el pasado mes de junio. E incluso el propio empresario habló de la crisis en una entrevista concedida a este portal. Joaquín Torres (55), tras darse un tiempo este verano con el que fuera director de Sálvame para intentar salvar el amor que un día les unió, se refugia ahora en el trabajo y en las personas que le rodean para salir adelante.

Sin ir más lejos, este mismo lunes, mientras confirmaba la separación definitiva adelantada por este portal, el arquitecto subió un post a sus redes sociales en el que aparece en la casa gallega que tiene puesta como hotel / alojamiento tras adquirirla hace unos meses con su socio, Rafael Llamazares. Sobre este post, Joaquín escribió: "Buenos días a todos. Como os comenté en el anterior vídeo, hoy os muestro el interior de la primera planta de esta maravillosa casa que adquirimos, y hemos simplemente acondicionado para este verano".

A continuación, añadió: "Anunque obviamente no es una 'mansión' como he visto publicado en prensa, es una casa de campo al lado del mar, nuestra Casa Da Auga es súper acogedora y relajante. ¿Qué os parece el resultado? Si os gusta, subiré vídeo de la planta de arriba. Gracias por estar ahí. Os adoro y os leo".

En la publicación que colgó este lunes, el arquitecto, que recientemente también puso en alquiler la casa de sus padres por más de 1.000 euros al día, aparece enseñando los rincones de la vivienda y promocionándola en sus redes. "Hice un lavado de cara, pintar todo por fuera y por dentro pintura blanca. Todo en blanco, todo en negro. La filosofía se ve en la puerta, blanco, negro", explicó, sobre la reforma a la que sometieron la casa para ponerla como alojamiento este verano. "Pintando en blanco se purifica y arregla todo".

La casa se encuentra en Costa da Morte, y próxima a lugares como Laxe y Ponteceso. El propio empresario, recientemente, también habló de esta propiedad en su perfil de Instagram: "Casa da Auga: Un lugar único para desconectar, abrazar el mar y la naturaleza", escribió Torres.

Su separación de Raún Prieto

Torres - que ha vivido unos últimos años complicados debido a diferentes situaciones familiares como el accidente de moto que sufrió, la muerte de su madre o el enfrentamiento con su hermano - y Prieto se conocieron en 2012, cuando él colaboraba en televisión en una sección de arquitectura. Raúl, actual director de programas de la productora Secuoya, ejercía de director de Sálvame. La complicidad laboral pronto se transformó en algo más profundo. En 2017, decidieron dar un paso al frente y oficializar su compromiso con una celebración que reunió a numerosos rostros del universo televisivo. La boda llegó en Sevilla en mayo de 2023.

Torres no ocultó jamás las dificultades que tuvo que afrontar en su vida privada. Antes de comenzar su historia con Raúl, estuvo casado con Mercedes Rodríguez Parra, madre de sus dos hijos. El arquitecto ha reconocido en numerosas ocasiones que comunicar a sus pequeños su orientación sexual fue uno de los momentos más complicados de su vida.