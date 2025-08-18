Marcadas por la discreción y los planes más divertidos. Así están siendo las vacaciones de Paloma Cuevas y Luis Miguel, que se han trasladado a Marbella para disfrutar del sol, la playa y la buena compañía. La ex de Enrique Ponce y el Sol de México se alojan en la exclusiva urbanización Sierra Blanca, donde gozan de la privacidad y la tranquilidad que tanto desean para estos días de descanso.

Este domingo, la diseñadora y el artista cambiaron la gala solidaria de la Starlite (a la que estaban invitados) por el Marbella Club. Ocuparon un reservado VIP del local y se dieron un buen festín mediterráneo a base de pescado a la plancha, jamón Cinco Jotas, tomates de toro y pasta, todo regado con un vino que eligió Luis Miguel. Tras el postre, bailaron y tararearon las canciones de Quique Súper Mix y Lola, que actuaba en directo en el patio del recinto.

Según La Razón, Paloma y Luis Miguel también han aprovechado estos días para reunirse con buenos amigos, como Remedios Cervantes, Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas. Además, han disfrutado de una de sus grandes pasiones, la equitación, de la mano de la familia Iglesias, con los que mantienen muy buena relación: Miranda Rijnsburger y Paloma se consideran "hermanas" y sus hijas, las gemelas Cristina y Victoria Iglesias y Paloma y Bianca Ponce, son íntimas desde pequeñas. El encuentro se produjo en Cuatro Lunas, la finca de 450 hectáreas de la familia en plena Costa del Sol que cuenta con caballerizas además de cancha de tenis, dos helipuertos, tres piscinas y varias casas de invitados.

Este verano, Luis Miguel tiene más tiempo libre, ya que no está inmerso en una gira como la del año pasado. Según fuentes cercanas, ambos estaban deseando reencontrarse: "Están enamorados como el primer día", aseguraron fuentes de su entorno. Según desveló la revista Hola, Paloma y su novio, que salen juntos desde hace tres años, también tienen previsto realizar un "viaje internacional" antes de retomar sus respectivos compromisos laborales.