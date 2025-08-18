Melendi celebra el 20 cumpleaños de su hija modelo: quién es Carlota, la mayor de los cinco hijos del cantante

Si hay alguien que este lunes, 18 de agosto, esté de celebración ese es Ramón Melendi. El cantante de 46 años ha celebrado en redes sociales una fecha muy especial, ni más ni menos que el cumpleaños número 20 de su hija Carlota. Ha compartido unas palabras hacia ella en sus redes, muy orgulloso de la joven en la que se ha convertido. Carlota es modelo y en Instagram suma casi 75.000 seguidores.

Su padre le ha escrito: "Mi querida hija. Estoy muy orgulloso de ti, de cómo afrontas tus miedos y los desafíos de la vida. Eres buena, valiente y más fuerte de lo que imaginas. Te amo. Felices 20 años cariño". Ella le ha contestado: "Ay papá, gracias. Te quiero muchísimo".

Y quien también le ha dejado otras palabras a Carlota ha sido Julia Nakamatsu, la mujer de su padre: "Feliz cumpleaños a la mejor hermana mayor del universo. Cada año que pasa nos recuerdas que el regalo más grande nos lo haces tú a todos los que te rodeamos. Por muchísimos más, compartiendo y creciendo juntas. Sabes que aquí estoy siempre".

Melendi es padre de cinco hijos. A Carlota se suman Marco, Lola, Abril y Dakota. Carlota es fruto de la relación que el compositor mantuvo con Miriam Martínez de la Vega. Su único hijo varón, Marco, de 16 años, es el único hijo en común que tuvo con la cantante Dama Abad. Lola, que nació en 2015, Abril, que llegó al mundo en 2019, y Dakota, que nació en 2023, son hijos del cantante con su actual mujer, a la que le dio el "sí, quiero" en 2019 tras conocerse en 2014 durante la grabación del videoclip de La promesa.

Melendi y Julia Nakamatsu

En cuanto a Carlota, sueña con convertirse en una modelo de renombre. De momento forma parte de Next Models, agencia de carácter internacional que representa a talentos emergentes y consolidados dentro del mundo de la moda. En redes comparte contenido relacionado con sus trabajos y con su tiempo libre. Este verano eligió las Baleares como destino para pasar unos días de asueto y hace un par de meses la vimos en Nueva York.