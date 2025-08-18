Toñi Salazar da la cara tras las feroces críticas a Azúcar Moreno por su último concierto: "Salimos muy cabreadas"

La polémica envuelve a las Azúcar Moreno tras el controvertido concierto que ofrecieron el pasado martes en la localidad valenciana de Bétera. Aunque en principio la actuación tenía que empezar a las 23.00 horas y durar en torno a hora y media, arrancó cuatro horas después, a las 2.00. El dúo cantó únicamente cinco canciones de las que, según numerosos testimonios de redes sociales, "no se sabían ni la letra". Hay quienes dicen, además, que cantaron "mal" y que son unas "estafadoras" y "peseteras". Toñi Salazar ha hablado en su propia defensa y la de su hermana, Encarna.

"Vivimos de nuestra música honradamente y no merecemos que nos traten así", avanzó Toñi Salazar este domingo en el programa Fiesta, donde aclaró que el retraso de la actuación no fue por su culpa. "Salimos cabreadas porque el concierto estaba programado para las once y nos tuvieron esperando hasta las dos", señaló. Unas palabras que se suman a las que ha compartido este lunes en Vamos a Ver: "Me agobio. No me gusta que la gente esté especulando porque no tenemos nada que decir. Estamos tranquilas, no hemos hecho nada. Estamos haciendo una gira muy bonita, la estamos disfrutando, pero pasó esta historia y ya está".

"Nosotros estábamos listas desde las ocho de la noche, no se puede dudar de dos personas que lo dan todo, que son serias, profesionales. Si supiéseis cómo somos fliparía la gente. Nos vamos tres horas antes por si hay algún fallo, y que de repente estalle todo esto no lo entiendo porque es una bobada y están alimentando una polémica que no hay", ha añadido.

Esto fue el espectáculo de Bétera. Al igual que hace 3 años, meten a un tío a cantar por ellas con un cajón.



El dúo salió a cantar "por respeto a la gente que estaba desesperada". "Las que dimos la cara fuimos nosotras", se ha quejado Toñi, insistiendo en que la organización no ha dado explicaciones. "Y lo de que no nos sabíamos las letras, es lo que dice la gente. Que lo digan los que han ido a los conciertos este verano. Ponen la parte mala, que pongan la buena porque está todo perfecto porque nos encargamos nosotras. Hacemos nuestro trabajo impecable, no entiendo la polémica, lo juro", ha comentado.

"Dicen que somos divas y somos las personas más generosas, vivimos del público y somos muy agradecidas con estas cosas. No entendemos esta polémica y no queremos alimentar esto. Somos cantantes, vivimos de nuestro trabajo y no queremos estas historias. Vamos a seguir con nuestros conciertos, lo vamos a seguir dando todo y, por Dios, que no pase más", ha concluido.