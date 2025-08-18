Eugenia Osborne muestra las fotos de la comunión de su hijo tras el homenaje que le rindió a su madre fallecida

Este domingo, 17 de agosto, fue un día muy importante en la vida de Eugenia Osborne (38), separada desde hace cuatro veranos del padre de sus hijos, Juan Melgarejo. El pequeño de sus hijos, llamado Tristán (9), tomó la primera comunión. Y su madre ha abierto el carrete a sus seguidores de Instagram, que son casi 34.000, mostrando algunas de las fotos más especiales de este día. Un día que, además, llegó tras el homenaje que las hermanas Osborne le rindieron recientemente a su madre, Sandra Domecq.

"Un día muy especial que, aunque hizo mucho calor, lo disfrutamos con toda la familia y algunos amigos. Felicidades Tristán", escribió Eugenia, la mediana de las hijas de Bertín, muy orgullosa de esta celebración. "Belle familia", le escribió Fiona Ferrer entre los comentarios. Cari Lapique también dejó unos corazones de color rojo y su hermana Claudia, la hija pequeña del cantante, también le envió otro emoticono tras vivir un día muy feliz junto a su sobrino.

Para la comunión de su hijo, que se celebró en la finca familiar de Jerez de la Frontera, Eugenia optó por un vestido de escote palabra de honor con estampado de palmeras. El verde y el blanco le sientan como un guante. En su post, Eugenia también mostró la tarjeta con la que sorprendieron a los invitados. El niño lució el clásico traje de marinero.

Sus hermanitos también se lo pasaron en grande. Juan, de 12 años, estuvo muy atento a su hermano, al igual que Sandra, que ya tiene 10 años y es la niña de los ojos de la familia. En el recuerdo de todos estuvo Sandra, la melliza de esta, que falleció a los pocos días de nacer. Ambas mellizas nacieron de forma prematura.

A quien Eugenia no mostró en las imágenes es a su novio, el abogado y profesor Miguel Barreiro, con quien ya ha celebrado tres años de amor. Tres años de relación marcados por la distancia. Ella vive en Madrid, con su familia, y él en Boston.

El homenaje a Sandra Domecq

Como decíamos, la primera comunión del niño llegó después de otro día muy especial para la familia. "Siempre en mi mente y mi corazón. 21 años. Te quiero mamá", escribió Eugenia el pasado 13 de agosto en sus redes. Las cuatro hermanas (a las tres hermanas Osborne se suma Ana Cristina, nacida del segundo matrimonio de Domecq con el empresario Fernando Portillo) estuvieron por ese día en la casa de Jerez de la Frontera y posaron juntas en una foto que compartió Alejandra. El mayor deseo de Sandra era que sus cuatro hijas estuvieran siempre unidas, como así ha sido todos estos años.