Naty Abascal presume de sus 82 años con un posado en bikini que deja sin palabras a sus seguidores

Naty Abascal, a sus 82 años, vuelve a dejar sin palabras a sus seguidores: la musa de la moda española presume de figura y glamour durante unas idílicas vacaciones en la costa italiana junto a sus íntimos amigos Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti.

En las imágenes compartidas en sus redes, Naty aparece radiante y sonriente, disfrutando del lujo y la tranquilidad del Mediterráneo. La estilista ha pasado parte de sus vacaciones navegando a bordo del yate de Valentino Garavani, rodeada de aguas cristalinas y estampas de lo más idílicas, eso sí, siempre bien acompañada.

A sus 82 años, Abascal demuestra que estilo, vitalidad y buen gusto no entienden de edades. En la primera foto del carrusel aparece con un bañador negro de corte halter firmado por Missoni, que realza su silueta. Las gafas de sol XL y los pendientes dorados completan un look que destila a glamour puro.

Naty Abascal

El carrusel de fotos no solo da detalles de su innegable elegancia, sino también sobre su forma física excepcional. En plena cubierta, Naty realiza acrobacias y ejercicios gimnásticos, dejando claro que la edad es solo un número y convirtiéndose en todo un ejemplo de fortaleza.

En un mensaje a sus seguidores, la musa ha resumido su verano: "Días perfectos de verano, mejores amigos y el mar. Siempre, gracias". Sus seguidores no han tardado en aplaudir su actitud positiva, además de regalarle algún que otro piropo, que (casi) nunca están de más.

La sevillana no es la única que causa sensación este verano: Mar Flores, de 56 años, también ha compartido imágenes de sus vacaciones por Italia luciendo cuerpazo y desatando la admiración de sus seguidores.

Mar Flores