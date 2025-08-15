Norma Duval recuerda con dolor a su sobrino en el primer aniversario de su trágica muerte: "Qué lento es el duelo"

Norma Duval ha compartido este viernes en sus redes sociales un emotivo mensaje recordando a su sobrino Juan Carlos Rojas, quien falleció hace justo un año a la temprana edad de 36 años dejando un inmenso vacío en la familia. La muerte del sobrino de la vedette se produjo tan solo unos meses después de que este diera la bienvenida a su primer hijo.

En este contexto, Norma, que estaba muy unida a él desde la infancia, le ha dedicado un homenaje a través de su perfil de Instagram. "Ya un año, qué rápido pasa el tiempo y qué lento es el duelo. Siempre en nuestro corazón", ha manifestado.

Junto con estas bonitas palabras, Norma ha publicado una instantánea donde vemos a Juan Carlos con su abuela materna, con la que también tenía un vínculo muy estrecho. "Con tu abuela materna que te adoraba", ha afirmado. En la instantánea, vemos cómo Juan Carlos le da un beso en la mejilla a su abuela, un gesto que evidencia la gran complicidad que había entre ambos.

Un año después, la familia opta por la privacidad y el recuerdo privado en honor a Juan Carlos, que ha dejado como el mejor legado a un bebé que mantiene viva la esperanza. Hay que recordar que fuentes cercanas a la familia explicaron a la revista ¡Hola! que el joven padecía graves problemas de salud mental.