Día grande para la familia de Sara Montiel, y muy especialmente para su hijo, Zeus Tous. Doce años después de su fallecimiento, la esperada docuserie sobre la vida de la legendaria actriz ya es una realidad. Este viernes 13 de junio, Súper Sara ha visto por fin la luz en Max. Creado por Valeria Vargas, el biopic de María Antonia Abad retrata su salto a Hollywood convirtiéndose en una de las más grandes del cine español.

Al estreno del documental, que desvela el lado más desconocido de la icónica artista —fallecida en 2013 a los 85 años—, no ha faltado su hijo Zeus Tous, acompañado de varios de los rostros más conocidos del panorama social y cultural, entre los que estaban Norma Duval, Alaska, Bibiana Fernández o Regina Santos.

"Súper Sara, como era ella, una heroína adelantada a su tiempo, una influencer de aquella época. La verdad es que estoy muy agradecido, muy contento y, sobre todo, ya era hora, después de tantos años, de que se hiciera algo así", reconocía su hijo durante la presentación del documental este jueves en Madrid. Orgulloso de mantener vivo el legado de su madre, añadía: "Para que la gente siga recordándola. Obviamente, no hace falta hacer este tipo de cosas para que se la recuerde, pero también es bueno para las siguientes generaciones, para que sepan realmente quién fue Sara Montiel, la primera española en pisar Hollywood, lo que supuso para el cine español e internacional, y la gran figura que fue".

Sobre la faceta más personal de la intérprete de Campo de Criptana, Zeus ha confesado: "Era una campechana manchega, una persona muy terrenal, iba por casa con su bata, haciendo su paella para los amigos, evidentemente era muy amiga de sus amigos". Como madre, ha destacado: "Me dejaba muy libre la verdad, para bien o para mal según como lo vea un padre o una madre, pero es verdad que lo dices y suena un poco raro, mi madre me dejaba un poco hacer lo que quisiera entre comillas y gracias a ello creo que me hice todavía más responsable. Evidentemente una madre tiene que estar detrás, y mi madre siempre estaba detrás conmigo con los estudios. Sí, era un poco bala pérdida en ese caso", reconocía. Y sobre si ser 'hijo de' le ha pasado factura en algunos momentos, señaló también: "Siempre voy a ser el hijo de Sara Montiel, y muy orgulloso de ello", confesaba, aunque recalcaba: "Lo que pasa es que hay circunstancias y cosas que, evidentemente, me han perjudicado y me siguen perjudicando todavía".

Quien no estuvo presente en el estreno fue su hija Thais, que siempre se ha mantenido alejada del foco mediático. Asimismo, su hermano Zeus salía en su defensa: "He hablado con ella, pero evidentemente nunca va a estar delante de los medios. Sabe quién es, respeta de dónde viene, y entiende lo que conlleva, pero dentro de lo poco que tenemos, que es la libertad de elegir en la vida, qué menos que poder escoger el anonimato. Ella siempre lo ha preferido así, y como digo yo, es totalmente respetable. Sabe perfectamente quién es, de dónde viene, y se siente súper orgullosa, igual que yo, de todo el trabajo realizado estos meses con la productora y la cadena".

Respecto a los rumores que en su día vincularon sentimentalmente a Sara Montiel con el rey emérito, el cantante también ha dicho: "Tanto mi padre como mi madre eran amigos… Bueno, amigos, no sé el nivel de amistad... Sí, amigos, se trataban, tenían confianza entre ellos, conocían a la Familia Real, tanto al rey como a la reina, y tuvieron mucho trato". Sobre las especulaciones de un supuesto affaire, zanjaba: "Evidentemente, luego se habló de que mi madre tuvo un affaire con el rey, pero mira… Eso se lo lleva a la tumba". Y ha dejado clara su posición: "Mi madre me dijo que nunca fue así. Yo a mi madre la creo, aunque también es cierto que hay que ponerse en la tesitura de la vida de Sara Montiel en esa época, y podían haber pasado muchas cosas".

Fue la primera artista española en conquistar el éxito en la meca del cine. Pero más allá de ser una leyenda en lo profesional, la intérprete de La violetera también dejó huella con sus sonados romances y sus recordadas apariciones televisivas. Ahora, todo ese archivo documental se ha transformado en la película más personal de la artista, que recoge los testimonios de su familia, amigos y admiradores, tejiendo un retrato poliédrico y humano de la gran diva. Entre los rostros conocidos que han acudido a la presentación, también estaba Paula Vázquez.

