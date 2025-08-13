Nagore Robles, en su verano separada de Carla Flila: "Días grises en los que no tienes fuerzas ni para sonreír"

Mucho se habla de los romances de verano pero poco de las rupturas que llegan en temporada estival y que amargan la época aparentemente más disfrutona del año. En el caso de Nagore Robles (42) y Carla Flila (26), ninguna de las dos ha hablado de ruptura pero la distancia entre las dos es un hecho, lo que lleva a pensar que la relación que ellas mismas confirmaron en marzo del año pasado es casi eso, pasado.

Nagore no está viviendo un verano fácil y así lo ha dejado entrever en el post que compartió este martes, rescatando algunas instantáneas de estos días, en los que ha estado acompañada de buenos amigos y amigas que le han hecho sonreír: "La amistad no es solo celebrar juntas los logros, brindar cuando todo sale bien o aplaudir desde la primera fila".

Y reflexiona: "La amistad verdadera también se mide en esos días grises en los que no tienes fuerza ni para sonreír, en los que no quieres consejos ni discursos que levanten el ánimo... Solo una sonrisa cómplice , un abrazo y que alguien te diga: 'Tranquila, yo te sostengo'".

La ex gran hermana confiesa: "Porque las personas que siempre cuidamos de los demás, que estamos acostumbradas a ser el hombro, la llamada de emergencia y el salvavidas, también necesitamos soltar el peso y dejarnos cuidar. Y ahí es donde aparece la magia: cuando puedes mostrarte frágil sin miedo, cuando pides amor y te lo dan sin condiciones".

Tras sus palabras, sentencia: "Dar amor es precioso, pero aprender a pedirlo… Eso es un acto de valentía que pocas veces nos enseñan, y que cambia por completo la forma en la que nos relacionamos y evolucionamos". Y termina con un mensaje de agradecimiento a las personas que le han acompañado durante parte de sus vacaciones y otros momentos destacados: "Gracias a todos los que me habéis dado tanto estos días".

En la publicación, Nagore muestra imágenes de sus escapadas a la playa y otros lugares y también otras fotos desde la casa que compró en La Finca, tal y como Informalia avanzó en marzo de este año en exclusiva. Muchas horas son las que pasó en esta casa con Carla Flila, que recientemente confesó que necesitaba pasar tiempo sola en su piso de Madrid y ahora ha anunciado que su hermana se muda a vivir con ella. Y, en cuanto a Nagore, no solo sus buenos amigos son los más importantes para ella en estos momentos, también su perrito Nash, aquel que adoptó durante su relación con Sandra Barneda, quien, por su parte, ha dado un paso muy importante en su relación con la bailarina holandesa Pascalle Paerel al comprarse juntas una casa en Ámsterdam.