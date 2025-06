Sandra Barneda competirá contra Pablo Motos y Broncano: Telecinco prueba 'Las Tentaciones' en el access durante el verano

Telecinco exprimirá este verano el éxito incontestable de La isla de las tentaciones con un refrito de sus mejores momentos en un programa que emitirá en el access prime time, una franja en la que consiguió grandes datos de audiencia durante su última edición. De hecho, llegó a ganar a La Revuelta de David Broncano.

El canal principal de Mediaset emitirá en las noches de verano Tentaciones Summer, un espacio que recuperará los momentos más icónicos, intensos, románticos e impactantes de las diferentes ediciones del formato de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia).

Con las paradisíacas playas de Samaná de fondo, Sandra Barneda dará paso cada día a una selección de las mejores situaciones protagonizadas en las villas por las parejas y los solteros y solteras que han pasado por el formato, que serán editadas nuevamente para esta oferta veraniega de la cadena.

De esta forma, los mejores momentos de La isla de las tentaciones competirán con las reposiciones de El Hormiguero y, previsiblemente, también con las de La Revuelta, porque tanto Antena 3 como TVE suelen ofrecer reposiciones de esos dos programas en los días festivos o de vacaciones.

Como decíamos, La isla de las tentaciones tuvo un rendimiento extraordinario en el access prime time durante su última edición y Telecinco llegó a emitir el programa durante dos noches en esa franja. "Es indudable la capacidad que ha tenido esta edición para competir en el access prime time", dijo Alberto Carullo, director de Contenidos de Mediaset, el día que hizo balance de La isla de las tentaciones. "Las anteriores ediciones sí se habían enfrentado con El Hormiguero, pero la novedad ha sido La Revuelta. El mérito de esta edición es haber demostrado una capacidad extraordinaria de medirse con dos programas muy potentes de las otras cadenas".

"Nosotros teníamos planteado emitir La isla de las tentaciones en la noche del lunes pero, como había mucho contenido, esta edición nos daba la posibilidad de ampliar y poner a disposición de los espectadores más entregas a la vista de la demanda que estaba generando", explicó sobre la decisión de duplicar el programa con un segundo access. "Si tenemos contenido, démoslo", pensaron en Mediaset. "Y de ahí nace la idea de doblar la noche en lunes y miércoles". En ese momento, Informalia le preguntó si La isla de las tentaciones podía ser la solución para el access prime time de Telecinco, habida cuenta de lo bien que había funcionado en ese tramo de la parrilla. "No hemos dado pasos más allá y no hay ninguna previsión de cara al futuro", dijo en ese momento. "Nos ha parecido muy natural lo que hemos hecho, porque una mayor continuidad alimenta más la implicación del espectador, pero no hemos ido más allá", apuntó el directivo de Mediaset.