La cara y la cruz: los rumores de ruptura de Nagore Robles mientras Sandra Barneda grita su felicidad

Una frase y una foto, desde su piso y no desde la nueva casa de Nagore Robles, desataron los rumores de ruptura entre la ex gran hermana y la joven influencer con la que recuperó la ilusión en el amor: "Después de varios días de viajes por trabajo, eventos y mucha gente, solo me apetece estar sola. Esta semana tenía que ir al Arenal Sond, pero he decidido quedarme conmigo. Me voy a dedicar tiempo, hacer mucho deporte y priorizar lo que ahora mismo más necesito", escribió Carla Flila este fin de semana.

A raíz de estas palabras, han aflorado en redes sociales comentarios de todo tipo, secundados además por periodistas como Javier de Hoyos (D Corazón y el extinto La familia de la tele). "Romper no han roto. Ahora, que estén atravesando una crisis sí puede ser", le ha comentado una persona cercana a ellas.

La relación entre Nagore, que en lo profesional atraviesa un momento dulce con su podcast y otros proyectos, y Carla la conocimos a comienzos de 2024 y, en este tiempo, se han enfrentado a algunas críticas relacionadas con la diferencia de edad que las separa. Robles tiene 42 años, mientras que Flila tiene 26. El hecho de que en redes la interacción entre las dos haya ido a menos en las últimas semanas, también ha hecho que sus seguidores y seguidoras se pregunten algunas cosas.

No obstante, quien atraviesa una época de felicidad plena es Sandra Barneda, cuya relación con la bailairina neerlandesa Pascalle Paerel está más que consolidada después de alrededor tres años de relación. Este fin de semana, la presentadora de La isla de las tentaciones y Supervivientes anunció que se han comprado una casa juntas en Ámsterdam.

"La vida es la suma de momentos. Es el ahora. El sentir más que pensar. Es confiar. Amar y volver a amar. Amarte y amar. Y sonreír y llorar cuando hay que hacerlo. La vida es para los que se atreven a cruzar los océanos de inseguridades, de miedos y dudas y... Más allá encuentran la certeza de la vida: estar vivos, sentirse vivos... Vivir en paz y vibrando alto. Amar, amarse... Práctico y me elevo a la fe del camino llamado vida", escribió la comunicadora catalana junto a una foto de las dos firmando los papeles de la casa. En un principio, no fueron pocos los que pensaron que se trataba de una boda. Después, ella misma aclaró que en realidad han adquirido juntas una vivienda en el país natal de Pascalle. La ruptura de Barneda y Robles, por su parte, llegó por medio de un anuncio de ambas en febrero de 2022 tras cinco años de relación.