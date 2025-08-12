Sharon Stone, madre orgullosa: posa con sus tres hijos veinteañeros en la presentación de su nueva película

Sharon Stone suma un nuevo proyecto a la lista: Nadie 2, la última película del director Timo Tjahjanto en la que se pone en la piel de Lendina. Durante la presentación, que tuvo lugar este lunes en el TCL Chinese Theatre de Hollywood (Los Ángeles, California, EE.UU), se mostró muy orgullosa del largometraje. Y lo hizo junto a sus tres hijos, que la acompañaron en la alfombra roja.

La protagonista de la secuela de Nadie (2021) acudió al evento enfundada en un elegante vestido ajustado que que realzaba su figura. Una pieza sencilla, de color azul marino, que presentaba cuello elevado, manga larga y un patrón que dibujaba las curvas del cuerpo. Una elección elegante a la que se sumaron sus hijos, con los que no había posado desde que eran niños. Roan, de 25 años; Laird, de 20 y Quinn, de 19 tiraron de una apuesta segura: el traje chaqueta.

La artista y su exmarido, el periodista Phil Bronstein, adoptaron en el año 2000 a su primer hijo, de quien Sharon Stone perdió la tutela tras su divorcio tormentoso. De ello habló, de hecho, en una entrevista con Business Insider, donde compartió sus sospechas de que su papel en Instinto básico (1992) contribuyera a la percepción negativa que el juez tenía de ella. Recordemos que el largometraje contiene una de las imágenes más icónicas de la historia del cine, cuando esa Sharon Stone abriéndose de piernas durante un interrogatorio policial.

El día que perdió la custodia de Roan

"Creo firmemente que ninguno de nosotros sabía en ese momento lo que nos esperaba con esa toma, y cuando Paul Verhoeven [el director] la consiguió, no quería perderla y tenía miedo de mostrármela. Y lo entiendo", señaló la estrella de Hollywood. Y añadió: "Una vez que tuve tiempo de tranquilizarme, no le pedí que lo sacara de la película cuando tenía el derecho legal de hacerlo". También se valoró que se volviera a rodar la escena, aunque finalmente la propia actriz optó por mantener la grabación original: "Así que tuve la oportunidad de hacerlo de otra manera, y no lo hice porque, al dar un paso atrás, entendí, como directora, no como la chica de la película, que eso la hacía mejor".

En marzo de 2023, en el pódcast Table for Two with Bruce Bozzi, también recordó uno de los episodios más duros de su vida cuando en un juzgado le mencionaron su papel en el cine cuando estaba en juego la custodia. "Cuando el juez le preguntó a mi hijo [tenía entonces ocho años]: '¿Sabes que tu madre hace películas de adultos?'. Es una especie de abuso del sistema, que se valorara el tipo de madre que era por haber hecho esa película", lamentó la actriz.

La custodia de su hijo, que hoy en día tiene 25 años, finalmente acabó en el padre: "Acabé en la clínica Mayo con taquicardias", revivió entonces Stone. Y lamentó, recordando lo ocurrido en el juzgado: "Perdí la custodia de mi hijo". Sus otros dos hijos también son adoptados.