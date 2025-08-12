El día que Elton John y John Lennon marginaron a Andy Warhol: "Solíamos tomar muchas drogas juntos"

Elton John guarda en su memoria grandes anécdotas de sus primeros años en la música, una etapa en la que conoció a numerosos artistas que han pasado a la historia, entre ellos, John Lennon. El artista británico, de 78 años, recuerda cómo conoció al cantante de los Beatles, con quien mantuvo una larga amistad.

El autor de Goodbye Yellow Brick Road ha explicado en una entrevista con Wow Presents Plus que la primera vez que se cruzó con John Lennon este pasaba por una fase de transición. "Lo conocí cuando acababa de salir de su fase de locura y había entrado en su periodo de las risas", comenta, asegurando que se entendían a la perfección: "Él cantaba mis canciones y yo tocaba las suyas".

"Solíamos tomar muchas drogas juntos", admite el intérprete de Rocket Man, que, de hecho, en 1990 ingresó en un centro de desintoxicación para combatir su adicción a la cocaína y al alcohol. Durante sus primeros años de fama, en la década de 1970, el consumo estaba muy normalizado.

En este sentido, el cantante recuerda una noche en la que, en un hotel de Nueva York, él y el rostro de los Beatles estaban tomando cocaína cuando, en un momento dado, alguien llamó al timbre de su habitación. Era el mismísimo Andy Warhol, pero no le abrieron la puerta.

"Tardé unos 10 minutos en arrastrarme hasta la puerta y mirar por la mirilla. Entonces le susurré a John: ¡Es Andy Warhol!'. Y me hizo señas de que no la abriera. Y cuando le pregunté por qué, me dijo : '¡Siempre lleva una maldita cámara encima! No hay nada privado cuando Andy está cerca'. Así que sí, no le abrimos la puerta a Andy Warhol. Pero eso fue porque estábamos colocados", señala, entre risas.

Un momento difícil para Elton John

Estas declaraciones llegan en un momento delicado para el cantante, que comunicó el pasado verano que había sufrido una pérdida significativa de su visión debido a una infección ocular, lo que le impedía hacer su día a día con normalidad. El pasado mes de abril, comunicó que su situación se había agravado. Ya no puede reconocer a su entorno.

Fue en julio del pasado año, durante sus vacaciones en el sur de Francia, cuando el músico se contagió de una infección que derivó en la pérdida de visión de su ojo derecho. Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que con el tiempo este malestar se extendió al otro ojo. "No puedo ver la televisión. No puedo leer. No puedo ver a mis hijos jugando al rugby ni al fútbol. Y ha sido una época muy estresante porque estoy acostumbrado a absorberlo todo", explicó el autor de Candle in the Wind por aquel entonces.

Esta no es la primera vez que Elton enfrenta problemas graves de salud. El cantante se tuvo que operar ambas rodillas y de la cadera derecha tras una caída, lo que lo obligó a posponer su gira de despedida en 2021. Finalmente, concluyó sus presentaciones en 2024 en el festival Glastonbury, marcando el cierre de una carrera en vivo que abarcó más de cinco décadas.