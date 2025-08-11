El 28 de octubre de 2023 quedó marcado en el calendario como uno de los más tristes para los fans de la serie Friends. Uno de sus protagonista, Matthew Perry, que daba vida al tierno y divertido Chandler, fallecía a los 55 años por una sobredosis tras décadas luchando contra las adicciones. Una durísima pérdida que sus compañeros de reparto, con los que formó una verdadera familia, tardaron en procesar. Este lunes, Jennifer Aniston ha ofrecido unas durísimas declaraciones con las que demuestra el infierno que tanto Perry como ellos atravesaron por culpa de las drogas: "Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos".

La actriz, que daba vida Rachel Green, ha desvelado que todos ellos ayudaron a Perry en su lucha contra el alcohol y las drogas, pero la adicción era realmente fuerte: "Lo pasamos realmente mal, sentíamos como si hubiéramos estado de luto por Matthew durante mucho tiempo porque su batalla contra esa enfermedad fue realmente difícil para él", ha dicho en una entrevista en Vanity Fair, cuya portada protagoniza este mes. "Por muy duro que fuera para todos nosotros y para los fanáticos, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor... Me alegro de que haya superado ese dolor".

Aniston, que está muy unida a Courtney Cox y Lisa Kudrov (Mónica y Phoebe en Friends), también ha hablado de sus grandes amistades en Hollywood, como la que mantiene con Gwyneth Paltrow: "Irónicamente, fui a la fiesta de compromiso de ella y Brad Pitt", recuerda entre risas, pues años más tarde, fue ella la que contrajo matrimonio con el actor. "Hablamos de él, por supuesto. ¿Cómo no podríamos? Somos chicas. Además, intercambiamos consejos sobre bienestar. '¿Qué estás haciendo para esto? ¿Tienes un nuevo médico para eso?". A Sandra Bullock la considera prácticamente una hermana: "Nos conocimos hace 15 años durante la boda de un amigo y nos emborrachamos juntas".

Cuatro culpables y una investigada

La muerte de Matthew Perry continúa investigándose. El actor falleció por una sobredosis de ketamina que le había administrado su médico, Salvador Plasencia, quien se declaró culpable de cuatro delitos graves de distribución de sustancias. Suministró la droga a Perry a través de su asistente residente, Kenneth Iwamasa, según el acuerdo firmado por el médico el mes pasado. Karen L. Goldstein, abogada de Plasencia, declaró que su cliente estaba profundamente arrepentido por su participación en el suministro de ketamina a Perry, quien se encontraba vulnerable debido a su historial de adicción. Plasencia enfrenta una pena de hasta 40 años de prisión y una multa de dos millones de dólares. También deberá renunciar a su licencia para ejercer la medicina.

Otros tres acusados en el caso, el médico Mark Chavez; Erik Fleming, que supuestamente proveía la droga; y el asistente Iwamasa, se declararon culpables de cargos de conspiración el año pasado. Jasveen Sangha, conocida como 'la reina de la Ketamina', es la única de los acusados que no se ha declarado culpable y espera un juicio.