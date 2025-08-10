El verano es más infierno para la mujer y la familia de Santos Cerdán

En Milagro, un pequeño municipio navarro acostumbrado a cierta calma estival, este verano se vive con un calor especial para la familia de Santos Cerdán. La Paqui, conocida en el pueblo como la Andaluza y esposa del exsecretario de Organización del PSOE, recorre cada fin de semana un largo y desgastante viaje para visitar a su marido en la prisión de Soto del Real. Lo hace, la mayoría de las veces, acompañada por cuñados que viajan desde Madrid o Navarra para compartir con ella el trayecto y los estrictos horarios de visita impuestos por el centro penitenciario a todos los presos.

Estos desplazamientos son casi la única ocasión en que la esposa del antiguo hombre fuerte de Ferraz sale de casa. Tras una de sus últimas visitas, y con apenas dos semanas instalada de nuevo en Milagro, decidió poner tierra de por medio. Hizo las maletas y tomó un vuelo desde Madrid a Mallorca, donde vive una hermana, buscando algo de marzo playa, descanso y anonimato.

La 'mudanza' de la familia ha sido drástica. Han pasado de un ático de lujo en el madrileño barrio de Argüelles, con dos amplias terrazas y vistas privilegiadas, a un adosado que compraron en 1995 y que reformaron poco después. El piso de la capital, desde el que Cerdán iba caminando a la sede socialista (calle Ferraz) antes de tener escolta, ya está alquilado a otra familia. Tres mil y pico euros al mes.

En Milagro, la actividad social de la vivienda es mínima. La poderosa familia que controló durante años el socialismo navarro, y que después tuvo gran influencia en el PSOE nacional, se ha visto relegada a un discreto segundo plano. Incluso la hermana de Cerdán, primera teniente de alcalde del municipio, apenas aparece por el consistorio.

En el pueblo, hablar del 'vecino más ilustre' no es fácil. Algunos callan por prudencia o temor; otros lo hacen por enfado. La sombra de la investigación judicial sobre el exdirigente socialista y su presunta vinculación con la empresa Servinabar ha alcanzado también a varios miembros de su entorno.

Según la investigación, Servinabar, propiedad de Joseba Antxon Alonso y en la que Cerdán habría tenido un 45% de las acciones, pagó importantes sumas de dinero a familiares directos. Su cuñado Antonio Muñoz Cano percibió pagos entre 2019 y 2022 que superan los 60.000 euros. La hermana de Cerdán, Belén, cobró más de 22.000 euros en seis meses de 2022, compatibilizando este ingreso con sus retribuciones políticas.

Actualmente, ni Belén ni Antonio trabajan para la constructora. Él sigue en Los Corrales, su localidad natal en Sevilla, mientras ella permanece en Milagro, casi siempre dentro de casa, salvo para hacer compras o visitar a su hermano en prisión.

La relación entre Cerdán y Alonso comenzó en los primeros 2000, cuando el político era concejal y aspiraba a la alcaldía. Vecinos recuerdan cómo ambos promovieron un ambicioso plan urbanístico para levantar más de 2.200 viviendas en una localidad de poco más de 3.600 habitantes. El proyecto fue paralizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro por riesgo de inundación, pero dejó patente que Cerdán pensaba en grande incluso entonces.