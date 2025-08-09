Así es la villa de lujo de Aznar y Ana Botella donde se montan su verano de lujo en Marbella: los detalles

Marbella es uno de los destinos estrella de la jet set más exclusiva cada verano. A la costa malagueña, llegan caras conocidas buscando el lujo en su máxima expresión: villas espectaculares, coches de alta gama y gastronomía de primera que marcan la diferencia. Mientras unos se van a Ibiza, otros prefieren quedarse y saborear un espeto malagueño con todo el glamour local. Entre esos VIPs, José María Aznar y Ana Botella juegan en otra liga. El expresidente del Partido Popular recarga pilas en un palacete XXL, en una de las urbanizaciones más exclusivas de la Costa del Sol.
En Guadalmina Baja, uno de los rincones VIP de la ciudad marbellí, el matrimonio de expolíticos presume de una casa en propiedad de más de 2.000 metros cuadrados, que adquirieron hace ya una década y está a escasos metros de la playa y junto a un club de golf de primer nivel. Allí pasan los días de verano junto a sus 3 hijos y sus 7 nietos, los que más disfrutan de esta joya inmobiliaria.
El interior del palacete se extiende por 448 metros cuadrados con una decoración minimalista que apuesta por las líneas limpias y los espacios abiertos. El espacio se distribuye en cuatro dormitorios, un gran salón con chimenea, despacho, porche cubierto y zona de servicio. En el exterior, destaca una amplia zona ajardinada y varios porches donde la familia disfruta de las comidas y cenas al aire libre durante el verano. También cuenta con una piscina en el centro del jardín.
