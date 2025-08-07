Quién es Lavinia León, la atractiva influencer que ha conquistado el corazón de Marco Asensio: su escapada a Italia lo dice todo

Ha pasado un año desde que Marco Asensio anunciara su ruptura con Sandra Garal. El futbolista del PSG no había cumplido ni siquiera el primer año de matrimonio con la interiorista, pero su historia no pudo ser. "Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, Sandra y yo hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio", expresaba en junio de 2024 a través de un comunicado. Ahora, su corazón vuelve a latir gracias a otra mujer: Lavinia León.

El delantero del Paris Saint-Germain ha pasado unos días de vacaciones en las serenas aguas de la Costa Amalfitana, en Italia, tal y como informó Hola. Por el momento, ellos no han hecho pública su relación, pero en las imágenes que inmortalizaron su escapada se les veía muy cómplices y cariñosos. Lavinia León es una influencer que reúne a más de 7.000 seguidores en Instagram y que, con motivo de su trabajo, vive con un pie en Madrid y otro en Mallorca.

Si bien tanto Marcos Asensio como Sandra Garal han pasado página -ella sale con el exjugador de pádel Ale Galán, y el pasado año se la vio disfrutando con el influencer Noel Bayarri- el deportista siempre ha expresado su agradecimiento por haber compartido parte de su vida con la diseñadora. "Siempre tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial, que me ha aportado mucho", escribía en su cuenta de Instagram.