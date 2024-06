Famosos Marco Asensio confirma su ruptura con Sandra Garal antes de cumplir su primer aniversario de boda

El jugador del PSG lanza un comunicado a través de las redes sociales

Se conocieron en 2018 y se dieron el "sí, quiero" en Mallorca el pasado mes de julio

Diez meses les ha durado el matrimonio al jugador del PSG y la interiorista. Los rumores de crisis sobrevolaban desde que se dejaron de seguir mutuamente en las redes sociales y tras días de especulaciones, el propio Marco Asensio ha confirmado la ruptura este martes a través de las redes sociales con un escueto mensaje: "Considero que es bueno hablar en primera persona para evitar especulaciones, noticias falsas o medias verdades. Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, Sandra y yo hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio".

El deportista no comparte los motivos que han llevado a la pareja a tomar caminos separados pero sí agradece a la que ha sido su esposa el tiempo compartido: "Han sido unos años maravillosos y quiero agradecer públicamente a Sandra todo lo vivido a su lado. Siempre tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial, que me ha aportado mucho y con la que he tenido el placer de compartir un tiempo importante de mi vida". Y finaliza: "Agradezco que respeten nuestra intimidad con el cariño con el que siempre nos habéis tratado, ya que son momentos para poderlos vivir con la máxima tranquilidad".

Fue en julio del año pasado cuando Marco Asensio y Sandra Garal se dieron el "sí, quiero" en la Fortaleza de Albercutx, en Mallorca, el mismo lugar donde también se casaron otros enamorados como Rafa Nadal y Xisca Perelló. Al mismo tiempo, él fichó por el club parisino y se trasladó a la capital francesa, mientras que su mujer decidió quedarse en Madrid. Una separación física que, según su círculo más íntimo, les ha pasado factura. Garal faltó a las dos últimas celebraciones futbolísticas del PSG (Liga francesa y Copa) y su última aparición juntos en redes sociales data del 7 de mayo, con una imagen en los stories del futbolista de una romántica cena a la luz de la Torre Eiffel.

Marco y Sandra se conocieron en 2018 y fue un año después, en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, cuando hicieron su presentación oficial. Ella estudió Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid y se dedica al mundo del interiorismo.