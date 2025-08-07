Imanol Arias tiene razones para estar contento tras su condena: el verdadero hijo del protagonista de 'Cuéntame'

Imanol Arias cumplirá 70 años en abril del año que viene. Es aún hoy uno de los galanes maduros del cine español. Mucho más que el marido de Mercedes (Ana Duato) o el padre de Carlitos en Cuéntame. En la vida real, el actor nacido en Riaño contrajo matrimonio hacia 1980 con la actriz Socorro Anadón, pero se separaron al poco tiempo. Después inició su relación y se casó con la actriz Pastora Vega, de quien, tras 25 años juntos (1984-2009), se separó. Tienen dos hijos: Jon (1987) y Daniel (2001). Ambos siguen la estela de sus padres.

El legado artístico de la familia Arias continúa con fuerza y ahora el menor del clan estrena corto como director, además de triunfar en Disney+ mientras acompaña a su padre en un verano complicado.

Daniel Arias en 'El clan Olimpia' de Disney+

Imanol Arias vive un tiempo agridulce. Condenado a dos años y dos meses de prisión por fraude fiscal —tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por delitos cometidos entre 2010 y 2014—, el actor afronta una etapa difícil en lo personal. Recordemos que su amiga y esposa en la ficción ha sido absuelta.

Imanol tenía descontada esta condena y ahora quiere recuperarse y animarse. El actor (y padre) tiene motivos para sentirse orgulloso: su hijo menor, Daniel Arias, está dando pasos firmes y creativos en el mundo del cine.

Lo que para muchos podría haber sido una carga —ser hijo de dos actores reconocidos—, para Daniel ha sido impulso. Su apellido no le pesa, pero tampoco lo convierte en bandera. A pesar del ruido mediático en torno a la figura de su padre, su foco está en su arte, en crecer, en experimentar.

Daniel Arias, a sus 24 años, ha encontrado su propio camino en el arte. Su trabajo interpretativo se ha visto en series como El internado: Las Cumbres o su aplaudida versión joven de su padre en Cuéntame, y ahora da el salto a la dirección con La Garita, su primer cortometraje como realizador.

Daniel Arias en 'Cuéntame'

La historia está escrita junto a Víctor Castilla y lo han rodado en Madrid. La garita narra la vida de dos vigilantes nocturnos cuya rutina se ve alterada por un suceso inesperado. La obra mezcla humor con crítica social, y aborda temas como la lucha de clases y el problema de la vivienda.

Además, este nuevo proyecto familiar incluye a su hermano mayor, el actor Jon Arias, que participa en el corto y con quien Daniel mantiene una relación muy cercana. La complicidad entre hermanos se ha convertido en un pilar emocional para ambos en estos meses en los que el apellido Arias ha vuelto a los titulares por motivos judiciales.

Daniel no lo ha pasado nada bien durante todo el proceso que ha condicionado los últimos años de vida de su padre. Tenia apenas 15 años cuando en mayo de 2016 a Imanol se le abrió una investigación judicial por los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. El actor llegó finalmente a un acuerdo con la Fiscalía en 2024 por el que reconocía cinco delitos fiscales por haber defraudado 2.023.909 euros entre 2010 y 2014, y aceptó una condena de 26 meses de cárcel, aunque esta fue suspendida y no ingresó en prisión.

Daniel vive con honestidad y da la cara frente al asunto y sobre el momento que atraviesa la familia y dice, sin dramatismos, que espera que todo se calme.

Actualmente, interpreta a 'Guaperas' en El clan Olimpia, la nueva serie de Disney+ que explora las dinámicas de una comunidad juvenil con un tono fresco y moderno. Daniel confiesa que el personaje tiene mucho de él. Su pasión por el cine viene acompañada de incertidumbre. Cuando era pequeño decía que cuando actuara y dirigiera estaría bien. Ahora que lo hace se agobia con los castings, es víctima de la inseguridad ser un crío bajo la protección de sus padres.

Daniel es muy aficionado a la fotografía analógica, como podemos ver en su cuenta de Instagram @la_camara_de_dani. Una forma más íntima de documentar su vida, sus viajes, sus amigos. En un entorno dominado por lo digital, él reivindica la pausa y la nostalgia. Maneja la cámara como un almacén de recuerdos.