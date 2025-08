Ana Peleteiro explica cómo sufrió el aborto de su bebé y reflexiona sobre el duelo: "Pudimos enterrarlo con mis padres y con Lúa"

Ana Peleteiro atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, aunque, como ella misma ha confesado este martes, "todo pasa por algo". Es un mantra al que se aferra tras la pérdida de su segundo bebé en común con el también atleta Benjamin Compaoré. La deportista estaba embarazada de nueve semanas cuando conoció que había sufrido un aborto diferido. En Instagram, ha compartido un vídeo para hablar de los detalles de este duro proceso que todavía la mantiene en duelo. Un gesto con el que ha querido abrazar al resto de mujeres que han pasado por lo mismo, promoviendo el respeto y la empatía hacia ellas.

Al comienzo del clip, de 16 minutos de duración, Peleteiro ha comentado que, gracias a llevar el embarazo por la vía privada y pública, pudo enterarse a tiempo de que el corazón del feto ya no latía. "Si no llego a ir a la consulta con mi ginecóloga, no me habría enterado hasta la ecografía de la semana 12". Y, en cuanto a los síntomas, ha aclarado que no experimentó "sangrado". "No manché en ningún momento ni de repente de un día para otro sentí como unos síntomas malos, ni muchísimo menos", ha afirmado.

Días después, relacionó algunas señales con la pérdida del bebé: dejó de tener aversión al café, ya no sentía la necesidad de tomar zumo por las mañanas y tuvo un fuerte dolor de cabeza. "Yo pensaba que era porque ya estaba saliendo del primer trimestre y me empezaba a encontrar mejor, pero no. Era porque mi bebé había fallecido", ha afirmado. El impacto emocional del diagnóstico fue enorme, aunque su ginecóloga le dio la noticia con delicadeza: "Mi reacción no fue ni llorar. Me quedé en shock".

Entonces, se le presentaron tres opciones médicas: medicación con Citotec, someterse a un legrado o acudir a planificación familiar. Finalmente optó por la medicación en casa. "Fue una decisión difícil, pero me ayudó a cerrar el proceso más rápido", ha dicho, y ha añadido: "A las 10 de la noche expulsé lo que es la placenta. Pensaba que era el bebé y ahí hice mi duelo".

Un día después, tras fuertes contracciones, expulsó el feto completo. "Lo conseguimos recoger, pasé como un momento de hablar mucho con mi bebé pero dos horas más tarde tuvimos la suerte de poder enterrarlo junto con mis padres. Eso me ayudó muchísimo pero fue un duelo horrible". En este sentido, Peleteiro ha destacado la importancia del acompañamiento emocional: "El mismo día hablé con mi terapeuta. Fue lo más curativo que pude hacer. (...). Mi cuerpo actuó bien. Mi bebé no venía sano. Todo pasa por algo".

La deportista olímpica ha vivido en este tiempo el proceso en casa, sin hospitalización. "Ha ido todo muy bien, he podido terminar el proceso super rápido y quiero transmitiros que estoy bien y sana", dijo entonces, intentando tranquilizar a sus seguidores y dar visibilidad a una experiencia que, como ella misma ha valorado, "sigue siendo tabú". Unas declaraciones que llegan días después de responder a las críticas por su manera de vivir el aborto. Recientemente, también compartió las secuelas que le dejó esta experiencia.