Ana Peleteiro habla de las secuelas físicas tras la pérdida de su bebé: "Tengo mucho dolor en el útero"

Ana Peleteiro (29) y Benjamín Campaoré (37) continúan recomponiéndose, poco a poco, de la reciente pérdida de su segundo bebé. Aunque atraviesan un momento especialmente delicado, la medallista olímpica intenta seguir adelante, no sin secuelas físicas y emocionales derivadas del aborto. "Tengo una cita médica que es muy importante, así que deseadme suerte, porque después de todo lo que ha pasado es una cita muy importante", ha compartido con sus seguidores a través de sus redes.

Al parecer, la atleta gallega está experimentando varias complicaciones durante su recuperación. "En el posparto de Lúa no tuve entuertos (contracciones del útero). Todos los que no tuve entonces los estoy teniendo ahora. No sabéis lo doloroso que está siendo, tengo mucho dolor en el útero", ha confesado. "Imagino que estará volviendo a su tamaño normal, pero horrible", ha añadido.

Tampoco está siendo fácil para ella reencontrarse consigo misma. "Últimamente, encontrar motivación no está siendo del todo fácil. Hay días en los que cuesta empezar y encontrar un propósito. Por eso, he decidido priorizarme. De verdad. Reconectarme con mi cuerpo, sentirme bonita, comer rico y sano sin culpas, darme mis caprichos, hablarme con amor y meditar cada vez que lo necesito", se ha sincerado recientemente en una publicación. Y ha concluido: "Priorizarte no es egoísmo. Es cuidado. Es amor propio. Y para sanar, tú debes de ser lo más importante en tu día a día".

La atleta y su marido están disfrutando de unos días de desconexión en Menorca

Tras una semanas especialmente difíciles, el matrimonio de deportistas ha puesto rumbo a Menorca para disfrutar de unos días de desconexión, tal y como ellos mismos han compartido en redes: "Días para nosotros".

Peleteiro y Campaoré se conocieron hace casi una década en el mundo del atletismo, aunque no fue hasta finales de 2021 cuando iniciaron su relación. Desde entonces, su historia no ha dejado de sumar capítulos importantes: en 2022 dieron la bienvenida a su hija Lúa, en 2023 se casaron en una idílica ceremonia en Pontevedra y, desde 2024, Benjamín se ha convertido también en el entrenador personal de Ana. El atleta francés, además, es padre de tres niñas —Cassandra, Olympia e Iris— fruto de una relación anterior.

Ana Peleteiro y Benjamín Campaoré