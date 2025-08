La hija de Florentino Pérez triunfa en la cocina y practica la solidaridad sin ostentación: así es la desconocida Cuchy

Su apellido la vincula inevitablemente con uno de los nombres más influyentes del deporte y la empresa en España: María de los Ángeles Pérez, conocida en su entorno como Cuchy, prefiere mantener un perfil bajo, alejada del foco mediático que rodea a su padre, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y magnate del IBEX 35.

Cuchy ha construido una vida marcada por la discreción, la vocación solidaria y una pasión por la cocina que ha encontrado su espacio en el exigente panorama gastronómico madrileño. Pocas veces aparece en los medios, y cuando lo hace suele ser en el contexto de sus proyectos sociales o de sus habilidades culinarias, que la han llevado a consolidar su restaurante, El Barbero, como uno de los lugares de moda en el selecto barrio de Salamanca.

Madre de dos hijos adolescentes fruto de su matrimonio con el empresario Jesús Martín Buezas, del que se separó hace unos años, Cuchy no siempre imaginó su vida entre fogones. De joven soñaba con ser actriz, pero sus padres la convencieron para seguir un camino más tradicional. Eligió el periodismo y llegó a trabajar en la Cadena SER (la de Ferreras) antes de pasar a la comunicación de moda, colaborando con el diseñador Javier Larrainzar.

Florentino Pérez y Cuchy en noviembre de 2023 en el último adiós a Fernández Tapias

En 2003 protagonizó una de las bodas más mediáticas de aquel año. Se casó en la madrileña iglesia de Los Jerónimos, en una ceremonia a la que asistieron 1.200 invitados, entre ellos personalidades políticas como el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, y miembros destacados del Real Madrid como Figo o Raúl González.

Pese a la colosal fortuna, al inmenso poder de su padre y a sus conexiones con las altas esferas, sus inicios empresariales no fueron fáciles. Su primer intento en el mundo de la hostelería, con un local en Las Tablas, no prosperó. Pero no se rindió. Años más tarde de fracasar con el Babero apostó por El Barbero, un restaurante con una propuesta cuidada y un ambiente exclusivo que ha ganado el favor de la clientela más exigente del centro de Madrid.

Más allá del éxito empresarial y gastronómico, Cuchy también ha canalizado su energía hacia causas solidarias. Su implicación en proyectos de ayuda contra el cáncer infantil, como los impulsados por la Fundación El Sueño de Vicky o junto a Mayte García —exesposa del futbolista Cañizares—, la han convertido en una figura comprometida con la sociedad, aunque alejada de cualquier protagonismo.