Quiénes son los hijos de Guardiola, muy orgullosos tras el último logro de su padre: doctor honoris causa en Manchester

Pep Guardiola fue investido este lunes, 9 de junio, doctor honoris causa por la Universidad de Mánchester en reconocimiento a la "extraordinaria contribución" que ha hecho a la ciudad desde su nombramiento como entrenador del City en 2016. Se ha tratado de una gran alegría para el técnico catalán, y también para su familia. Sus tres hijos sonríen orgullosos. Hay que recordar que la separación de Pep y Cristina Serra, la madre de sus hijos, la conocimos a comienzos de este año. Ella se trasladó a Barcelona en 2019 para dirigir su empresa.

El entrenador de 54 años, que ha llevado al Manchester City a ganar seis títulos de la Premier League y la Liga de Campeones en 2023, fue investido doctor honoris causa por el rector de la Universidad, Nazir Afzal, en el Whitworth Hall.

"Manchester significa mucho para mí. He pasado aquí nueve años y se ha convertido en mi hogar. La gente, la cultura, mi increíble club de fútbol, mis colegas... Todo es muy especial para mí y para mi familia. Cuando llegué en 2016, no sabía cuánto tiempo pasaría aquí. La forma en que esta ciudad me abrazó hizo que todo fuera fácil. Mi tiempo aquí ha sido precioso", indicó el ex entrenador blaugrana.

El premio también reconoció la contribución de Guardiola a la ciudad fuera del fútbol, incluso a través de su fundación familiar, la Fundación Guardiola Sala. El profesor Duncan Ivison, presidente y vicerrector de la universidad, alabó el trabajo del preparador de Santpedor. "Pep es un innovador y un ganador que ha inspirado a millones de personas a través de su éxito como entrenador. Ha desempeñado un papel fundamental en el éxito mundial del Manchester City y nos sentimos honrados de que haya decidido aceptar este título", apuntó.

En su discurso de agradecimiento, Guardiola también habló de Israel y Gaza: "Seamos claros: no se trata de ideología. No se trata de que yo tenga razón y tú no. Vamos, se trata simplemente de amar la vida. De cuidar al prójimo".

Y añadió: "Quizás pensemos que podemos ver a niños y niñas de cuatro años siendo asesinados por una bomba o en el hospital, que ya no es un hospital, y pensemos que no es asunto nuestro. Sí, vale. Podemos pensarlo. No es asunto nuestro, pero tengan cuidado. El próximo será en cuestión de horas. Los próximos niños de cuatro o cinco años serán nuestros. Siento mucho ver a mis hijos María, Marius y Valentina cada mañana desde que comenzó la pesadilla en Gaza. Y tengo mucho miedo... Quizás esta imagen les parezca muy lejana de donde vivimos ahora. Y quizás se pregunten qué podemos hacer".

Sobre su vida en Manchester, también comentó: "Cataluña es mi casa, pero Mánchester seguirá siendo algo único para el resto de mi vida. He vivido los mejores momentos de mi vida aquí. Incluso empiezo a amar la lluvia, los días y las noches oscuros. Es parte de mi ser, diría yo. Lo entiendo, lo entiendo".

La alegría de su familia

María, de 24 años, ha compartido el vídeo del gran día de su padre en sus stories de Instagram, donde casi acumula un millón de seguidores; Valentina tiene 17 años y, a buen seguro, ha recibido con gran alegría la noticia en casa. Por parte de Marius ya tiene 22 años y es el otro gran tesoro del ex blaugrana y su madre, Cristina Serra. El joven reside en Dubai y es CEO de tres compañías dedicadas a la publicidad y el marketing.

Pep Guardiola y Cristina Serra confirmaron su separación a su entorno más cercano en diciembre tras meditar la decisión durante meses. Su relación es cordial y amistosa, tanto que fueron vistos poco antes de conocerse la separación acudiendo al teatro junto a la más pequeña de sus hijas.

Formaban una de las parejas más estables del mundo del fútbol y también una de las más discretas. El matrimonio vivía separado desde 2019, cuando Cristina decidió tomar las riendas de su empresa de moda (Serra Claret) y se instaló en Barcelona mientras que su marido se quedaba en Manchester. La relación a distancia funcionó los primeros años pero, finalmente, decidieron tomar caminos separados.

Pep y Cristina se conocieron en 1994, cuando el ex futbolista del Barça despuntaba en los terrenos de juego y ella acaparaba las miradas en TV3, donde trabajaba como actriz. Se casaron dos décadas después, en 2014, en una ceremonia civil e íntima celebrada en Matadepera (Barcelona). Cuando se casaron ya eran padres de sus tres hijos.