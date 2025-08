Marc Márquez presume de verano del amor con su novia, la influencer Gemma Pinto: "Descansar y recargar energías"

No es el primer verano que comparten pero la sonrisa en el rostro de Marc Márquez y Gemma Pinto es la mejor muestra de lo enamorados que están. A sus 32 y 28 años, han elegido Menorca para disfrutar de sus días de vacaciones en compañía de unos buenos amigos. Y el piloto y la influencer, ambos catalanes, han hecho testigos a sus seguidores de Instagram de algunas de las estampas del viaje.

"Rest and recharge with them" (Descansar y recargar energías con ellos), escribió la estrella del motociclismo este fin de semana junto a un carrusel de fotos con su chica y amigos. Todas las imágenes son de ensueño. Para enmarcar.

Fue hace alrededor de una semana cuando emprendieron el viaje, y les ha sabido a gloria. Álex Márquez, el hermano de Marc, y Gabriela Guzmán, la novia de Álex, también han compartido estas vacaciones junto a ellos y el resto de amigos. El año pasado, Marc y Gemma eligieron el mismo destino vacacional y en junio de este mismo año repitieron para la boda de unos amigos.

Unas vacaciones que llegan después de que Marc, con la escudería Ducati, se coronara el pasado 20 de julio como ganador en el Gran Premio de la República Checa de MotoGP en Brno, sacándole incluso 120 puntos a su hermano Álex. Fue en otoño de 2023 cuando Marc y Gemma confirmaron su relación. Muy atrás queda Lucía Rivera, con quien el joven piloto vivió un amor muy apasionado anteriormente.