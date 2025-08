Este jueves, Aitana puso el broche de oro a su gira con una doble cita en Madrid, donde recibió el cariño de más de 70.000 fans. Un logro aún más importante tras un año especialmente complicado para la artista, marcado por una depresión y una ruptura que no pasó desapercibida. Ahora, la cantante vive una nueva etapa y disfruta de su amor con el youtuber Plex, quien ya la acompaña casi a todos sus conciertos. De hecho, no faltaron los guiños a su chico desde el escenario. Después de su exitoso debut en el estadio Metropolitano, la ex triunfita reunió a su círculo más cercano para celebrarlo por todo lo alto en una exclusiva villa a las afueras de la capital.

Según han contado en TardeAR, la cantante de Mariposas llegó a la fiesta bastante molesta por un fallo técnico que se produjo durante su concierto, y en un momento de confianza protagonizó una pequeña discusión con Plex. Ella le confesó que necesitaba desconectar y pasar unos días a solas con sus amigas, mientras él le explicó que también quería estar con su grupo de amigos. "No te pongas así, que tú tienes las de perder", le respondió ella, según han desvelado en el programa.

Después del intercambio de reproches, la intérprete se retiró junto a su padre y sus amigas a una zona apartada de la finca, mientras que el youtuber se unió a sus amigos en otro espacio. Testigos aseguran que, pese a este pequeño desencuentro, ambos continuaron en la fiesta hasta el final.

El evento fue todo menos convencional y giró alrededor del universo personal y musical de su último álbum, El cuarto azul. Cada sala de la villa llevaba el nombre de una canción del disco, creando una experiencia inmersiva para los invitados. La fiesta contó con detalles únicos, como una exhibición de motos en el jardín y una tarotista privada que leyó las cartas a los asistentes. Pero las sorpresas no quedaron ahí: de forma virtual, Uxue López, ex de Plex, se coló en el concierto vía videollamada justo durante la canción Superestrella, un tema que, los fans coinciden, está dedicado a su nuevo novio.

Aitana se rompió en su segundo concierto en Madrid