El problema de Jesulín de Ubrique por el que ha acabado en una unidad del dolor: "Los pinchazos me dan pánico"

Jesulín de Ubrique, a sus 51 años, no siempre ha pasado por buenos momentos de salud. A algún susto en las corridas de toros, se han sumado a lo largo de los años otras dolencias como aquella angina de pecho que le llevó al hospital en septiembre del año pasado. Contratiempos que también se han sumado a los problemas de salud de María José Campanario (46), que como bien es sabido lidia con la fibromialgia, visibilizando, cada vez con más frecuencia, la enfermedad para ayudar a otras personas.

En los últimos meses, una dolencia en la rodilla también ha impedido al padre de Julia y Andrea Janeiro. La clínica a la que acude en Sevilla ha explicado en Instagram los pasos que han seguido con el torero para que el dolor remita en la mayor medida de lo posible: "Aplicamos una radiofrecuencia de nervios geniculados para bloquear el dolor y completamos el tratamiento con medicina regenerativa mediante plasma rico en plaquetas". Al mismo tiempo, celebran: "Hoy, Jesulín está de vuelta en movimiento, sin dolor y con más vida".

El propio Jesulín, en un vídeo en el que aparece con el doctor que le ha atendido, también ha explicado cómo ha sido el proceso: "Quitando los pinchazos porque a mí los pinchazos me dan pánico, estoy muy contento porque he venido con dolor, mucho dolor".

Y ha resumido: "Venía también un poco preocupado por ver cómo iba del todo el tema de la intervención y estoy muy contento. Ha sido terminar y me puedo agachar, me puedo levantar. [El doctor] me ha dicho que me vaya a correr, así que la verdad es que estoy contento porque me ha quitado radical las molestias y el dolor que tenía, que era un dolor radiante. Me fastidiaba lo más grande y, de momento, voy a salir vivito y coleando".

María José Campanario, por su parte, también ha compartido en su cuenta de Instagram la publicación de su marido, demostrando así la felicidad que siente al verle prácticamente recuperado. Convertidos en padre de su tercer hijo en común en 2022, el pequeño Hugo les hizo rejuvenecer por dentro para afrontar una nueva paternidad. Junto a Julia (22) y Jesús Alejandro (18), es el niño de sus ojos. Andrea Janeiro (26), por su parte, continúa formándose y trabajando en Estados Unidos, donde siempre que es posible recibe la visita de su madre, Belén Esteban.