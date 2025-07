Isabel Pantoja anuncia nuevo proyecto en plenos rumores de vuelta a Cantora: "Con todo mi amor"

No todo son malas noticias para Isabel Pantoja, que el pasado 22 de junio recibió la noticia del nacimiento del segundo hijo de Isa Pi (Cairo), todavía profundamente distanciada de ella. Además, ha entrado en la lista de morosos de Hacienda junto a otras personalidades como Bertín Osborne. Entre rumores de vuelta a Cantora mientras soluciona sus problemas con el fisco, la tonadillera ha sacado tiempo para anunciar una noticia que le hace mucha ilusión.

La cantante va a grabar una canción con Il Divo, tal y como el mítico grupo ha anunciado este jueves, 17 de julio, en redes: "Nos vamos de gira por España con nuestro tour 20 aniversario. Y, además, vamos a grabar una canción con la cantante Isabel Pantoja, una cantante y leyenda aquí en España", han dicho los integrantes en un vídeo.

Un vídeo que ha sido compartido por la madre de Kiko Rivera con las siguientes palabras de agradecimiento: "¡Qué alegría tan grande! Es una felicidad inmesa compartir esta noticia con estos maravillosos artistas. Muy pronto os contaremos más detalles. Gracias de corazón por tanto cariño. Con todo mi amor, vuestra Isabel".

Fue en otoño del año pasado cuando Isabel Pantoja se mudó a Madrid, a la lujosa urbanización de La Finca, acompañada por su hermano Agustín. Ni menos de un año después y cuando ya se hablaba de otros destinos fuera de España como posible mudanza, todo parece indicar que regresará a Cantora. Cuando dejó la finca, hay que recordar que se la vendió a un fondo de inversión para otros fines.

El último año de Isabel no ha sido fácil. No solo ha estado marcado por su marcha de Cantora, también por otros asuntos delicados que le han quitado el sueño como el estado de salud de la pequeña Alma y la investigación que se abrió contra Anabel Pantoja y David Rodríguez en los juzgados canarios, la cual todavía no se ha cerrado. Proyectos truncados fuera de nuestras fronteras, como su serie en México, y la mala relación que se alarga con sus hijos tampoco le han hecho sonreír. En este tiempo, Isa Pi también se ha convertido en madre por segunda vez, sin el apoyo y la cercanía de Isabel en este momento tan especial de su vida. Kiko Rivera tampoco la tuvo cerca cuando su hija mayor, Ana, tomó la Primera Comunión a principios de junio. No obstante, hay algo que le hace llevarse una pequeña alegría: pues ha iniciado ya su batalla legal contra el extinto Sálvame tras admitirse su querella por vulneración de su honor y privacidad. Como ya contamos, la artista pide 500.000 euros y cárcel para varios implicados.