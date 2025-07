José Manuel Soto dice que lo de Torre Pacheco le "suena" a "trampa": "Le echan la culpa de todo a Vox y consiguen que no se hable de otra cosa"

Los altercados en Torre Pacheco (Murcia) están centrando la atención de los medios de comunicación en los últimos días. El asunto ocupa horas de tertulias en la televisión y debates intensos, a los que ahora se ha sumado la opinión de José Manuel Soto. El cantante ha escrito en X su particular opinión acerca de lo ocurrido.

Escribe este jueves: "A mí lo de Torre Pacheco me suena a trampa. Montan un pollo con tres jóvenes marroquíes, la gente reacciona, se lía parda, le echan la culpa de todo a Vox y consiguen que no se hable de otra cosa justo en la semana en la que Pedro [Sánchez] acuerda con Cataluña y el País Vasco el desmantelamiento del sistema fiscal". Y sentencia: "Les ha salido perfecto, enhorabuena".

A mí lo de #Torrepacheco me suena a trampa, montan un pollo con tres jóvenes marroquíes, la gente reacciona, se lía parda, le echan la culpa de todo a Vox y consiguen q no se hable de otra cosa justo en la semana en la q Pedro acuerda con Cataluña y el País Vasco el… — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) July 17, 2025

En el muro de los comentarios, ha recibido mensajes de todo tipo: "Caballero. Dedíquese a cantar o a eso que hace" o "Cantar no cantas un carajo pero imaginación tienes mucha, para lo que has quedado prenda". Y otros han remado bajo su misma opinión: "No es el primer verano que tenemos a los programas de tertulias de mañana con un tema así día tras día".

Torre Pacheco

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este jueves una reunión extraordinaria de la Comisión de seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio tras los disturbios vividos en la localidad murciana de Torre Pacheco.

Todo después de los últimos hechos relacionados con las actuaciones de grupos violentos y xenófobos contra minorías étnicas, raciales o culturales en Torre Pacheco a raíz de la agresión sufrida por un vecino de 68 años que desembocó en el llamamiento de grupos xenófobos a hacer una "cacería" contra el colectivo magrebí en la localidad murciana.

Un total de 14 personas han sido detenidas hasta el momento por su vinculación con estos hechos. La Guardia Civil detuvo el lunes en Mataró (Barcelona) a un presunto líder del movimiento supremacista xenófobo 'Deport Them Now UE', que incitó en redes sociales a esta "cacería".