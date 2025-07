Quién es Nahuel Molina, el jugador del Atlético de Madrid cuya familia fue asaltada a punta de pistola en un violento atraco con más de 10 disparos

Susto mayúsculo para la familia de Nahuel Molina. El lateral del Atlético de Madrid vivió, el pasado 7 de junio, una auténtica noche de terror cuando ocho encapuchados armados asaltaron la casa de su suegro, Claudio Occhiuzzi, en Lanús, a las afueras de Buenos Aires, en Argentina. La cosa terminó con un tiroteo con la policía que puso a todos en vilo.

Según relatan medios locales, aquel día, en torno a las 20:30 horas, ocho encapuchados armados irrumpieron en la vivienda y apuntaron con revólveres a los presentes, desatando un momento de auténtico pánico. La tensión fue tal que la policía intervino con disparos, lo que derivó en un tiroteo que finalmente logró neutralizar la situación. Afortunadamente, no hubo heridos.

"Estábamos en el living mirando la televisión cuando comenzamos a oír ruidos en la ventana del comedor", relató el suegro del futbolista a los medios argentinos. "Me acerqué para ver qué pasaba y, de repente, entró un encapuchado vestido de negro. Me apuntó con un revólver a la cabeza, y detrás de él irrumpieron tres más". Sin embargo, lo peor llegó segundos después: "Me llevaron al dormitorio, me empezaron a hostigar, me golpearon, me apuntaban todo el tiempo con el arma y me exigían que les dijera dónde estaba la plata", añadió.

? ASÍ LE ROBARON AL SUEGRO DE NAHUEL MOLINA

- Estaba cenando junto a su familia cuando fue asaltado por varios delincuentes

- La policía los estaba siguiendo, hubo un tiroteo a la salida y tres ladrones fueron detenidos

?? Vía @gabrielediego

? Lanús pic.twitter.com/zhqB9Xz0Hn — Vía Szeta (@mauroszeta) July 10, 2025

Nahuel Molina, de 26 años, es uno de los laterales derechos más prometedores del Atlético de Madrid y de la Selección Argentina. Su buen rendimiento en el campo le ha llevado a consolidarse en uno de los clubes más importantes de Europa. En lo personal, mantiene una relación con la influencer argentina Bárbara Occhiuzzi, quien tiene más de 120 mil seguidores en Instagra.

Bárbara y Nahuel