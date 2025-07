Así es la espectacular estatua de la actriz Sofía Vergara, de 53 años, que luce como el oro en Barranquilla (Colombia): "¡Muy orgullosos de ella!"

Como una sirena. Así luce en Barranquilla la recién inaugurada estatua de la actriz colombiana Sofía Vergara (53 años), mega estrella de la serie Modern Family. La ciudad colombiana, localidad natal de Shakira, rinde tributo a la actriz, modelo y presentadora de televisión en reconocimiento a su trayectoria internacional en el mundo del espectáculo.

La escultura, situada en el Malecón del Río en el parque junto al río Magdalena es una de las zonas más visitadas de Barranquilla, cuyo alcalde, Alejandro Char, resaltó la carrera de la artista por 53 años. "¡Qué mejor manera de festejar el cumpleaños de Sofía descubriendo esta hermosa obra que representa su alegría, su carisma, su autenticidad, la forma de ser", publicó en sus redes sociales el primer edil.

Oficialmente inaugurada la estatua de Sofía Vergara en Barranquilla. pic.twitter.com/hjvhclyaxZ — Deimer Espinoza (@deimerespinoza_) July 10, 2025

Sofía Vergara, continuó el alcalde, "nunca ha dejado de ser barranquillera. Ni cambió su acento. Siempre mantuvo su autenticidad, su alegría, su perseverancia". Y añadió: "Nosotros los barranquilleros muy orgullosos de ella".

La pasión ibicenca de Sofía Vergara el exjugador de fútbol Tom Brady

Hace solo unos días descubrimos pasión ibicenca de Sofía. En la isla pitiusa se cruzaron los caminos de la súper estrella de Modern Family del ex jugador de fútbol americano de la NFL Tom Brady, ex marido de la modelo Gisele Bündchen. Y entre ellos surgió la chispa. Mientras que Page Six hablaba de "romance de verano", TMZ matizaba y lanzaba que entre ellos hay "una aventura" pero no están "saliendo juntos".

Coincidieron en una fiesta en el yate de ultra lujo Luminara, navegando por aguas del Mediterráneo con algunos VIPS invitados. Además de Sofía Vergara y de Tom Brady, se encontraban Martha Stewart, Naomi Campbell, Kendall Jenner, Patrick Schwarzenegger, Irina Shayk y Kate Hudson, entre otros, según detalla el digital. Fue en la travesía cuando surgieron los coqueteos entre la actriz, modelo, empresaria y productora de televisión colombiana y el ex futbolista.