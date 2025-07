El amor de verano 'made in Ibiza' de Sofia Vergara y el ex jugador de fútbol americano Tom Brady: coqueteo sin fin en un crucero de lujo

Ibiza es mucho Ibiza. En la isla pitiusa se cruzaron los caminos de la súper estrella de la serie Modern Family Sofía Vergara y del ex jugador de fútbol americano de la NFL Tom Brady, ex marido de la modelo Gisele Bündchen. Y entre ellos ha surgido la chispa. "Un romance de verano", señala Page Six.

Coincidieron en una fiesta en el yate Luminara, navegando por aguas del Mediterráneo con algunos VIPS invitados. Además de Sofía Vergara (53 años) y de Tom Brady (47), se encontraban Martha Stewart, Naomi Campbell, Kendall Jenner, Patrick Schwarzenegger, Irina Shayk y Kate Hudson, entre otros, según detalla el digital. Fue en la travesía cuando surgieron los coqueteos entre la actriz, modelo, empresaria y productora de televisión colombiana y el ex futbolista.

Crucero de ultra lujo y un concierto de Sting

Más detalles. El crucero en el que viajaban, una embarcación de ultra lujo de Ritz-Carlton Yacht Collection con 226 suites, cada una con terraza privada y capacidad para 452 pasajeros, zarpó rumbo a Roma con dos noches a bordo. En el mega yate se produjo una doble coincidencia, ya que Irina Shayk y Kate Hudson son ex de Brady. Según cuenta el periódico, fue el ex jugador el que solicitó cambiar de silla y sentarse junto a Vergara en la cena de gala en altamar. Durante la velada hubo miradas y coqueteos entre ellos. Para más luxury, en la travesía hubo conciertos de Sting, el que fuera líder vocal de The Police, y de Ellie Goulding.

Tom Brady tiene las puertas abiertas al amor. El astro americano de la NFL y Gisele Bündchen pusieron fin a su matrimonio en 2022 después de trece años de unión y dos hijos en común. La modelo brasileña pidió el divorcio en Glades (Florida) y el quarterback de los Tampa Bay no lo impugnó. Antes de la boda, en 2009, firmaron un acuerdo prenupcial con régimen de separación de bienes. La mansión de 17 millones de dólares en Indian Creek (Miami) para el ex jugador, mientras que la casa de Costa Rica para Gisele. La brasileña compró una propiedad en Miami Beach por 1.25 millones de dólares poco antes de hacer pública la ruptura, publicó entonces Page Six.