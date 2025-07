La estrella del F.C Barcelona ya cuenta lo días que faltan para alcanzar la mayoría de edad. Será el próximo domingo 13 de julio. Ese día quedará marcado en el calendario de Lamine Yamal para siempre porque lo va a celebrar por todo lo alto con una macro-fiesta en Ibiza que tanto él como su círculo más cercano están organizando con todo detalle. A pesar de la discreción e incluso confidencialidad con la que lo están llevando a cabo, algunos detalles han salido a luz en las últimas horas y no han dejado indiferente a nadie: desde ubicaciones secretas a las chicas que van a acompañarlos.

La fiesta tendrá lugar este sábado en la isla Pitiusa y entre los invitados se encuentran varios jugadores del Barça, artistas como Duki, Bizarrap, Ozuna, Bad Gyal y también gente del mundo del deporte, como Hamilton. Pero no son suficientes para animar el cotarro y el equipo de Lamine Yamal ha contratado varias chicas para darle alegría a la jornada. Una de ellas es la modelo Claudia Calvo, que finalmente ha rechazado la invitación. ¿El motivo? Las condiciones que imponían para acceder a tal exclusivo evento: "Se me puso en contacto alguien del equipo de Lamine, que quería invitarme al cumpleaños y si podía ayudarles a encontrar chicas de imagen, del tipo de las que aparecen en las fiestas de los futbolistas. Soy modelo, no chica de imagen, pero he estado en más fiestas, invitada por jugadores de fútbol o baloncesto", ha contado en Tardear. "Nos pusieron condiciones como no llevar teléfono y no saber la ubicación hasta que estuviésemos allí. Nos recogían a todas en un coche en un punto de Madrid y nos llevaban en un jet privado, donde teníamos que montar a ciegas. Nos pagaban el hotel y nos daban también una tarjeta de crédito para nuestros gastos, además de pagarnos por el fin de semana".

Claudia ha asegurado que el destino final es un yate de lujo que partirá del puerto de Ibiza y navegará durante 24-48 horas 'non-stop': "Le dije al mánager que debíamos tener más información garantizar nuestra seguridad, se enfadó y me bloqueó". Y añade: "Las que sí aceptaron las condiciones, entraron en un grupo para comunicarse con él. Estamos hablando de chicas de entre 18 y 25 años. Les pidieron fotografías, les preguntaron si estaban solteras, color de pelo, talla de pecho... No Yamal, un intermediario".

La modelo ha asegurado que el equipo de Lamine impone unas normas muy estrictas a todos los asistentes: "No se pueden hacer fotografías, no se puede llevar teléfono móvil y no se pueden consumir drogas".

El F.C. Barcelona, preocupado

Tal y como desvelamos hace unos días, la directiva del club deportivo en el que milita Lamine Yamal está preocupada por estas actitudes extradeportivas del joven futbolista. Quieren convertirlo en el nuevo Messi del campo y estas distracciones no contribuyen a la causa.

Yamal acude a menudo a fiestas privadas en casas, organizadas con amigos, otros futbolistas, influencers y chicas invitadas a través de redes sociales. Informalia ha tenido acceso a imágenes de algunos de estos encuentros e incluso ha sabido que tanto él como algunos asistentes han intentado frenar la difusión de fotos y detalles de dichas reuniones. El Barça está al tanto de estas situaciones y, por ello, muestra preocupación. Entienden que tiene 17 años y que puede sentirse atraído por lo mismo que cualquier joven de su edad. Sin embargo, debe ser profesional y comportarse como un jugador de élite, donde el descanso y la disciplina forman parte fundamental del rendimiento físico. Al club le inquieta que estas fiestas no siempre se puedan mantener en secreto y que, en cualquier momento, salgan a la luz datos o imágenes comprometedoras. Veremos si la fiesta de su 18 cumpleaños no traspasa las fronteras.