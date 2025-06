Lamine Yamal, la estrella del Barça y de la Selección Española de 17 años, se ha convertido en noticia esta semana y no por algo relacionado con el deporte, sino por su escapada a la costa italiana con la influencer de 30 años Fati Vázquez y otros amigos. Unas imágenes que han generado mucho revuelo y que han llevado a que salgan otras informaciones.

Entre ellas, la que han dado de la modelo de Only Fans Claudia Bavel (28) y el jugador culé este jueves en TardeAR. Mientras que la primera asegura que el segundo intentó quedar con ella y ella misma se negó, el segundo mantiene lo contrario y que si no quedaron es porque él no quiso.

"A mi casa no puede entrar porque vivo con mi madre y mi madre nunca deja entrar a ninguna mujer a mi casa", han sido algunas declaraciones que el futbolista, que cumple 18 años el próximo 13 de julio, ha ofrecido para el programa de Telecinco. "Un día se enfadó conmigo porque no quería quedar con ella", ha dicho también el jugador, a quien muchos comparan ya con Messi en los terrenos de juego.

La versión que ha dado Claudia Bavel, que ya estuvo en el ojo del huracán por sus informaciones sobre Iker Casillas o Joaquín Sánchez, ha sido otra: "Nosotros tenemos un amigo en común, él se interesó y me abrió por whatsapp. No quería quedar yo con un menor".

En el plató también se ha comentado que la modelo habría intentado tenderle una trampa a Lamine Yamal, interesándose en intentar quedar con él para que les tomaran fotos. "Lamine Yamal no me dice que claudia le haya tendido una trampa, solo es una información que me llega", ha contado el reportero del programa. Una información que, a su vez, negado Bavel.