Verónica Dulanto luce tipazo en Ibiza a sus 46 años: besos apasionados con su marido y algún chapuzón

Enfundada en un bikini bicolor blanco y rosa palo y un ligero bronceado. También feliz y tranquila. Así se ha dejado ver recientemente Verónica Dulanto (46) en Ibiza, que, tras cerrar una gran temporada televisiva como una de las presentadoras estrella de Mediaset, disfruta al fin de sus esperadas vacaciones.

Desde Informalia hablamos hace unos días su escapada a la isla pitiusa, y, ahora, nos llegan nuevas fotografías que evidencian lo relajada y feliz que ha pasado estos primeros días de descanso. La conductora de TardeAR aprovechó para bañarse, pasear e intercambiar besos apasionados con su marido, Andrés.

Precisamente, ambos se conocieron en esta misma isla en el año 2004, por lo que este destino les trae grandes recuerdos. En concreto, en Cala Molí, en el 30 cumpleaños de él. Al principio, a ella simplemente le pareció divertido, no vivió ningún flechazo, pero con el tiempo su relación adoptó una forma distinta.

Por aquel entonces, él trabajaba en Alemania y ella tenía su vida en Madrid. No intercambiaron teléfonos ni hicieron planes para verse de nuevo, pero el destino volvió a juntarlos. Seis meses después, la amiga de Verónica comenzó una relación con el amigo de Andrés y le dio la noticia: "Oye, ¿sabes que Andrés va a venir a Madrid a trabajar?". A partir de ese momento, empezaron a verse, primero con una cena, luego con otra apuesta… y hasta hoy. "No fue un flechazo de 'Dios mío, me muero', no. Ninguno de los dos buscaba pareja, pero mira tú". Se casaron el 21 de junio de 2008 en una finca de Colmenar (Madrid). Son padres de Carla y Romina, de 13 y 10 años, respectivamente.

Según hemos podido saber, estas vacaciones están siendo muy especiales para ella, y las está disfrutando como una niña pequeña junto a Andrés y sus hijas, ya sea dándose un chapuzón como disfrutando de la playa, el sol, los chiringuitos y alguna que otra excursión en barco.

Lejos de las cámaras y los platós, la presentadora "es una disfrutona", según nos cuentan. "Es una tía divertida, a la que le gusta pasárselo bien". En Ibiza ha mostrado su faceta más relajada y alegre, sin rastro de maquillaje ni el estrés habitual del plató. Allí también ha compartido tiempo con Vanesa Martín y Azahara Margon.