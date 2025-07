Qué enfermedad padecía Michu, ex de José Fernando y fallecida a los 33 años: le provocaba una discapacidad y problemas de corazón

María Rodríguez Gamaza, más conocida como Michu, falleció este pasado lunes a la edad de 33 años, una triste noticia que ha dejado a sus familiares y amigos consternados. La gaditana se dio a conocer en 2013, cuando inició una relación con José Fernando, el hijo de la desaparecida Rocío Jurado y José Ortega Cano. Estuvieron juntos durante diez años, y fruto de su amor nació una niña, Rocío, que ahora tiene siete años. Por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento, aunque las primeras hipótesis apuntan a complicaciones de salud, pues la joven padecía desde su nacimiento una enfermedad congénita por la que ya tuvo que ser intervenida en 2018.

Michu convivió desde que era un bebé con una enfermedad que siempre le había impedido hacer su día a día con normalidad, ya que tenía reconocida una discapacidad del 38% que le provocaba limitaciones físicas. Hace ya siete años, fue ella misma quien puso al tanto a sus seguidores de su paso por el quirófano para someterse a una operación de corazón con el objetivo de mejorar su calidad de vida. No obstante, dicho remedio no le aseguraba una solución a largo plazo. Más bien, era "un parche", algo que le permitiría pasar los primeros años con relativa tranquilidad. Más tarde, tendría que plantearse un trasplante de corazón.

"Esta operación es para atrasar un futuro trasplante de corazón. Nos ha dicho que máximo en 10 años le tendrán que hacer un trasplante", informaba en su momento la periodista María Patiño, desde el plató de Socialité, espacio que se puso en contacto con la propia Michu. "La operación ha sido un éxito. En fase de recuperación", escribió en sus redes sociales, poco más tarde, la cuñada por aquel entonces Gloria Camila. "No puedo contestar todos los mensajes directos. Necesito mucho reposo, no termino de encontrarme bien. Muy pronto os contesto", añadió después, dada la ola de apoyo.

José Fernando estuvo muy pendiente de la joven en aquellos momentos. "Sobre todo quiero agradecer el apoyo de mi gran amor, José Fernando, porque hay distancias que unen y porque aunque no estés presente, estás. Te amo. Gracias por esa hija tan preciosa que tenemos. Sois mi vida", expresaba la de Cádiz. El joven estaba ingresado en el centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, en Madrid. Su relación pasó por varios intentos y fue muy polémica, produciéndose roces entre Michu y Gloria Camila. Su último intento por formar una familia estable y feliz fue en 2024. Entonces, Michu sufrió un aborto que la dejó devastada: "No tenía elección. Fue el Día de la Mujer, no voy a poner olvidarlo nunca. Me acompañó mi tía y fue rápido, pero después yo me sentí vacía, me faltaba una parte de mi vida... Y quiero pensar que está con su abuela Rocío Jurado", dijo entonces.

Michu trabajaba como consultora de una empresa multinivel de productos de belleza, la misma de la que forma parte, desde hace años, Rocío Flores. Su verdadera pasión, sin embargo, era el Tarot y dedicaba muchos esfuerzos en sacar adelante un pequeño negocio dedicado a ello que, por el momento, tal y como ella misma confesó a La Razón, "iba muy bien". Tanto que incluso le habían propuesto hacer un programa: "Me han ofrecido hacer un programa de astrología pero aún soy muy joven para eso. Tengo ilusión en hacerlo a mi modo, como yo quiero. Además, tengo a la niña y quiero ir poco a poco", dijo entonces.