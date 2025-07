La historia de amor de Scarlett Johansson y Colin Jost: de un encuentro en 'Saturday Night Live' a convertirse en una de las parejas más sólidas de Hollywood

Scarlett Johansson está de estreno. La actriz neoyorquina lidera el reparto de Jurassic World: El Renacer, la nueva entrega de la mítica saga creada por Steven Spielberg. En esta ocasión, el icónico universo jurásico vuelve a rugir en la gran pantalla con una propuesta de pura adrenalina, y con Johansson enfundada en el traje de heroína mercenaria en lo que promete ser una auténtica oda a la acción. En lo profesional, pocos dudan de su talento. Pero en lo personal, la oscarizada actriz, de 40 años, ha sabido mantener un perfil bajo en los últimos años, centrada al máximo en su vida familiar junto a Colin Jost, guionista y productor de Saturday Night Live.

Lo cierto es que la vida sentimental de Scarlett no ha pasado precisamente desapercibida. En 2008, se casó en secreto en Canadá con Ryan Reynolds, aunque el matrimonio apenas duró dos años. Más tarde, en 2014, volvió a apostar por el amor junto al periodista francés Romain Dauriac, con quien tuvo a su primera hija, Rose Dorothy. Sin embargo, esa historia también acabó sin final feliz: en 2017 firmaban un divorcio envuelto en cierta polémica. ¿El motivo? Solo unos meses después de la ruptura, la actriz de Lucy, fue vista muy acaramelada junto a Colin Jost durante la fiesta de fin de temporada de Saturday Night Live, desatando los primeros rumores de romance.

En realidad, no se trataba de un flechazo reciente: ambos se habían conocido en 2006, cuando la actriz visitó el icónico programa como invitada. No fue hasta 2018, en la Gala Met, cuando hicieron su debut oficial como pareja. Aparecieron juntos, cómplices y enamoradísimos, sobre la alfombra roja, confirmando lo que ya era un secreto a voces en Hollywood. En octubre de 2020, se dieron el "sí, quiero", y un año después, tuvieron su primer hijo juntos, el pequeño Cosmo, que ya tiene 4 años.

Desde entonces, Scarlett y Colin han formado una de las parejas más sólidas —y discretas— del panorama hollywoodiense. Él no se pierde una sola presentación de sus película y siempre que puede la acompaña. En el estreno de Jurassic World: El renacer en Londres, la actriz volvió a acaparar todos las miradas, no solo por su imponente look, sino por la evidente química con su compañero de reparto, Jonathan Bailey. Scarlett le dedicó un cariñoso abrazo y un beso que, aunque dio que hablar, no es más que el reflejo de una bonita amistad.

Scarlett Johansson y Jonathan Bailey

En la nueva entrega de Spielberg, la actriz se pone en la piel de Zora Bennett, un fichaje de la farmacéutica Parker-Genix para una misión ultrasecreta, y tendrá que vivir estas aventuras junto a los dinosaurios que nacieron tras el descubrimiento del ADN de estos reptiles herbívoros o carnívoros en ámbar.