Cuando todos los focos estaban puestos sobre su ex marido, Cayetano Rivera, por su detención en plena calle la pasada madrugada del lunes 30 de junio, la miss ha dado la sorpresa compartiendo una imagen desde el hospital: "Hace un tiempo que no me encuentro bien", ha confesado Eva González.

La modelo, de 44 años, ha compartido con sus seguidores los días complicados que está atravesando y que achaca a un exceso de actividad y preocupaciones: "Mi cuerpo está cansado y no me responde como suele hacerlo. El volumen de estrés y de trabajo creo que no ayuda mucho...". A pesar del susto inicial, la situación no es grave y ella misma ha explicado: "He encontrado hueco para ver a mi médico. Me ha oxigenado 250 ml de mi sangre y un cóctel de vitaminas b y c, magnesio y zinc. De esta me vuelvo invencible".

La detención de Cayetano Rivera ha 'salpicado' a Eva González, que estos días ha sido preguntada por la situación de su ex marido. Sin embargo, lejos de dar la cara por el padre de su hijo, se ha mostrado seria y esquiva: "Yo me dedico a trabajar y a cuidar de mi hijo". Algunos apuntaban a una supuesta tensión entre ellos, pero, tras la imagen de este miércoles, la respuesta puede ser otra: Eva, simplemente, no se encuentra bien.