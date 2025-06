Kiko Hernández, recién operado de un bulto, no causa baja en la final de 'Tentáculos': "He estado una hora en quirófano"

Pequeño bache de salud el que ha vivido Kiko Hernández (48). Hace unas horas, el tertuliano ha publicado a través de su perfil de Instagram una instantánea, en la que mostraba su brazo con una vía. "Después de una temporada de tentáculos…una boda, una función de teatro y un cumpleaños…este fue el resultado…aún así hoy nos vemos en el último Tentáculos", ha manifestado.

Tras la publicación, Kiko ha reaparecido con gafas de sol negras y algo dolorido en el último programa hasta después del verano de Tentáculos, el espacio donde colabora después del cierre de Ni que fuéramos Shhh.

"Kiko, estoy muy emocionada porque hayas venido. La gente no se cree que has estado malito", ha comenzado diciendo Carlota Corredera, la presentadora del mencionado espacio.

Por su parte, el colaborador ha explicado que este lunes por la mañana, sobre las 10:30 horas, le estaban operando. "Pues me estaban operando de una especie de bulto que me ha salido por aquí, entre la espalda y el glúteo. He estado una hora en el quirófano y me han puesto la epidural. Pero sigo siendo el mismo, el Grinch", ha manifestado.

Asimismo, Kiko ha reconocido que los profesionales sanitarios le han recomendado reposo absoluto durante cuatro días, pero que él ha preferido firmar la baja voluntaria. "Yo le he dicho a la médico 'mira, hoy es el último día de Tentáculos…' y dice: 'yo te veo, te veo y me río mucho con vosotros, así que te voy a dejar irte, pero, eso sí, tienes que firmar el alta voluntaria'. Así que, bajo mi responsabilidad, me voy", ha asegurado.

El pasado viernes, acudió a la boda de Marta López junto a su marido Fran Antón. "Gracias por tanto esfuerzo y cariño con todos nosotros. Te quiero", escribió el tertuliano en su perfil de Instagram.