Alma Cortés, al límite tras su último bache de salud: "Llevo nueve meses insufribles... No puedo más"

Más vale prevenir que curar... o lamentar, como bien podría decir Alma Cortés. La hija de Raquel Bollo no está atravesando su mejor momento, y así lo ha dejado claro —una vez más— a través de sus redes sociales. La hermana de Manuel Cortés lleva meses lidiando con problemas de salud que no le dan tregua, y el último episodio vuelve a llevarla al hospital.

"De verdad, hay veces que siento que no puedo más...Creo que mi cuerpo ya me ha mandado muchas señales y está petando por completo", ha escrito este jueves en una historia de Instagram.

No es la primera vez que Alma pasa por una situación así en lo que va de año. El pasado mes de abril tuvo que ser ingresada por una dolorosa neuralgia en el oído, y desde entonces, según ha contado ella misma, todo parece haberse vuelto cuesta arriba. Dolor, agotamiento físico y una rutina que ha cambiado radicalmente desde que comenzó esta mala racha. "Llevo nueve meses insufribles donde obviamente todo el estrés de mi vida es el principal culpable de todo, o al menos eso creo yo", ha comenzado explicando.

A todo esto se suma un cambio de vida que, lejos de sentarle bien, parece haber sido el detonante de esta mala racha. "Cambio radical de vida, irme de mi ciudad, la nueva casa con su correspondiente obra —que ya sabéis el estrés que eso conlleva—, una búsqueda exhaustiva y bastante nefasta de colegios para Jimena... Eso me ha traído por la calle de la amargura", confesaba. Sobre su nueva etapa, la hija de Chiquetete es rotunda: "Adaptarme a la nueva vida con dos niños no ha sido nada fácil, ya que me tocó sola, lejos de mi chico y con un bebé nada bueno… enganchado completamente al pecho, con una mamitis horrenda, meses y meses de noches sin descanso y teniendo que estar estupenda para afrontar el siguiente día y darles lo mejor de mí".

Alma hace todo lo posible por compaginar sus colaboraciones en redes con su propio negocio, pero esto no está siendo precisamente un camino de rosas. "Ambos requieren muchísimo tiempo y dedicación", cuenta. De hecho, su vida en el último año ha sido literalmente una maleta con patas. "Llevo nueve meses viviendo entre tres ciudades: Sevilla, Madrid y Algeciras. Todo el estrés que eso supone, y más siendo mamá", añade. A eso se suma el trajín emocional y logístico de intentar ver a su pareja: "Haciendo maletas finde sí, finde también, para poder ir a ver a mi chico y, al menos, vernos dos días".

Y explica: "Nueve meses donde he pisado más el hospital que mi propia casa, no solo para entrar y salir a una urgencia, sino para quedarme ingresada en un par de ocasiones". El más reciente, además, tuvo con secuelas emocionales en su maternidad: "Me provocó mucho malestar y culpabilidad, ya que debido a los medicamentos tan fuertes que me pusieron para frenar la infección y la neuralgia, se cortó mi producción de leche materna… y tuve que destetar a mi bebé sin yo sentir que era el momento".

Una experiencia que ha terminado agotando la paciencia de la hija de Raquel Bollo. "Podría seguir escribiendo mil cosas más, pero la conclusión es que no puedo más", sentencia. "Necesito estar bien. Necesito volver a ser yo, sin estar medicada semana sí, semana no… y, sobre todo, estar bien por mí, por mis niños y por las personas que me rodean cada día", concluye.