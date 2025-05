Raquel Bollo y Pepi Valladares protagonizaron hace unos días un tenso rifirrafe en TardeAR mientras debatían sobre cómo entró la madre de Alma en el entorno de Isabel Pantoja. La tensión en plató no se disipó tras esa acalorada discusión y, este jueves, la exmujer de Chiquetete ha relatado su versión de los hechos.

"Mi niño nace en el año 95. Chiquetete se separa de su anterior mujer y en esa separación él vende, reparte o hace lo que tenga que hacer y esa casa a la que ella alude no existía. Yo conozco a Isabel en el año 99 ya embarazada de mi hija Alma", ha explicado, intentando aclarar los tiempos y desmentir versiones previas.

Y añadió: "Yo no conocí a Isabel en el camino del Rocío, yo conocí a Isabel porque su primo hermano era mi marido y vamos a la casa. No ha podido nunca verme en una gala anterior porque su primo y ella no se hablaban. Nunca había pasado nada porque trabajaban muchísimo los dos y apenas se veían. Nunca supe si había pasado algo y el recibimiento que le dio su prima a él fue maravilloso. A raíz de ahí es cuando empiezo a tener relación con Isabel y nunca trabajé para ella como persona de compañía en su casa, fue años más tarde cuando empiezo a trabajar para ella acompañándola a la galas y vistiéndola".

Asimismo, Raquel Bollo ha aprovechado su intervención para matizar un comentario que Pepi Valladares realizó sobre su exmarido Chiquetete. "Lo de 'En gloria esté' me cansa porque la que se quedó en la gloria que no sufrió más fui yo. No hay que olvidar ciertas cositas, que luego dicen que yo lo saco pero que digan eso por respeto pues hay que tener cuidado con ciertos temas porque eso a mi me hiere", ha aclarado.

Además, Raquel ha asegurado que Valladares cobró por no contar la verdad y ha advertido que, si se hacen declaraciones falsas sobre su vida privada, tomará las acciones legales correspondientes. "Ella es la que cobró y no os contó nada. Volvedla a llamar y que cuente la verdad de una vez y si es denunciable, lo denunciaré. A partir de ahí, que cuente lo que quiera pero a mi que me deje tranquila", ha sentenciado.