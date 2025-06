Se acabó el buen rollo entre Ángel Cristo y quien ha sido su 'hada madrina' en esto de los medios: Álvaro García Pelayo. ¿Y quién es Álvaro García Pelayo? Pues una de las personas más poderosas en la prensa del corazón. Es marido de la periodista y contertulia Sandra Aladro, ex de la también periodista y colaboradora Ángela Portero, amigo íntimo de Fran Rivera y uno de los dueños de la agencia de noticias Gtres —antigua Korpa— , que también ha ejercido como representante del hijo de Bárbara Rey durante el último año y medio.

García Pelayo, hermano de Paloma García Pelayo, también habitual en tertulias de corazón como la de Sonsoles Ónega, ha sido el profesional que ha llevado a Ángel Cristo Jr. a las portadas y los platós y le ha ayudado a llenarse los bolsillos. Le ha hecho ganar miles y miles de euros durante este tiempo. Primero, porque fue él quien se encargó de mover el material audiovisual que el hijo de Bárbara Rey tenía guardado. Y después, llevándolo a De Viernes para que descuartizara a su madre públicamente, por supuesto, a cambio de cantidades de más de cinco cifras, además de una entrevista en Lecturas para vender su boda.

Álvaro García Pelayo le ha hecho ganar mucho dinero. Pero eso se ha acabado. Según ha podido saber Informalia, la relación entre el hijo de Bárbara Rey y el dueño de Gtres está herida de muerte. "Les une un contrato, pero han salido tarifando", nos aseguran. Se habla de enfados, discusiones y momentos de tensión que han llevado a romper la relación profesional aunque, de momento, solo de forma figurada, ya que aún hay un contrato firmado vigente que los mantiene vinculados.

De hecho, según nos cuentan, Ángel Cristo Jr. ha intentado cerrar algún acuerdo por su cuenta con ciertos medios, pero no ha podido porque el contrato no se lo permite sin el visto bueno de Álvaro García Pelayo. "Está atado de pies y manos", nos dicen. "Y Ángel está bastante fastidiado con este asunto. Él no sabía esto y ahora no parece que haya marcha atrás. No sabría decir qué ha pasado realmente ni hasta dónde han llegado, pero hay muy mal rollo entre ambos, hasta el punto de que Álvaro le ha bloqueado algunas cosas", nos repiten.

El 'niño bonito' de Mediaset

Una prueba de esta ruptura es el hecho de que, hasta ahora, el hermano de Sofía Cristo gozaba de una protección invisible en el universo Mediaset, donde De Viernes —los productores de Mandarina y el presentador están vinculados a Álvaro García Pelayo— es el buque insignia. Pocos se atrevían a criticarlo de forma rotunda. De hecho, quienes lo hacían recibían algún que otro toque de atención. Tómese como ejemplo a Isabel Rábago, que terminó fuera de la cadena precisamente tras defender de manera contundente a Bárbara Rey. También es cierto que la vedette y ex amante de Juan Carlos I ha ganado mucho dinero en Mediaset tras retirar la famosa demanda que adelantamos en Informalia. Y Bárbara aún tiene programas que hacer y trabajos que facturar para la cadena de Fuencarral.

Volviendo a Ángel Cristo, recordaremos que desde hace unas semanas, esa protección ha desaparecido de forma abrupta. En la última entrevista de la vedette en ¡De Viernes!, donde solían encumbrar a Ángel Cristo Jr. y defenderlo con uñas y dientes, emitieron unas imágenes que no lo dejaban bien parado. Y, peor aún, dejaron de emitir otras, alegando que eran "infinitamente peores". Insinuaron que a Ángel se le veía fuera de sí, con un carácter violento y hasta agresivo. Una insinuación muy dañina para él, sobre todo porque fue denunciado por violencia de género por su ex y madre de su hija.

Ángel Cristo: "no me gusta hablar de mierda personal en televisión"



La misma persona que ha estado casi un año entero sentándose todas las semanas en De Viernes hablando de su madre. Tiene más cara que espalda#DeViernes



pic.twitter.com/zrAXXnDtkP — lydia (@realitiescom) May 24, 2025

Los hechos ocurrieron durante la grabación del programa en el que pretendía responder a la entrevista de su madre. Sin que él lo supiera, le pusieron unas cartas que había escrito cuando era niño. No le gustó nada, se sintió traicionado, pidió la presencia de su mujer y entró en cólera, comportándose de forma muy exaltada. Ese fue el momento en el que se dinamitó la relación entre representante y representado. El hijo del domador que tantas veces violó a su madre, según relata ella, mostró su peor cara y mantuvo una fuerte disputa, no solo con parte del equipo de ¡De Viernes!, sino también con el propio Álvaro García Pelayo.

Así las cosas, Ángel ya no goza de la protección que había tenido hasta ahora y, además, no puede actuar por su cuenta. Según nos cuentan, "tampoco sería extraño que acercaran posturas. Ambos tienen carácter y orgullo suficiente como para no arreglarlo, pero los dos saben que esto son negocios y que juntos ganan dinero. Eso sí, si vuelven, será Ángel quien tenga que bajarse los pantalones y entrar en el show que le reclamen para hacer audiencia en ¡De Viernes!".