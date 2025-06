Cristina Pedroche revela cuándo será el parto de su segundo hijo: "Tengo unos nervios bonitos"

Cristina Pedroche (36) está en la recta final de su segundo embarazo. La presentadora de las Campanadas de Antena 3 se despidió el pasado viernes entre lágrimas de Zapeando, el programa de LaSexta donde colabora habitualmente. "No me lo esperaba para nada, me habéis pillado con muchas hormonas", reconoció la periodista cuando el equipo le sorprendió con un vídeo de su embarazo y un bonito ramo de flores.

Este lunes, la mujer de Dabiz Muñoz presumió en su perfil de Instagram de su tripa de embarazada y del detalle que recibió por parte de sus compañeros. "Tengo unos nervios bonitos…", comenzó explicando la autora de Gracias al miedo.

Asimismo, en su intervención, Pedroche reveló que el nacimiento del pequeño podría ser inminente o tardar unos cuantos días más. "Puede nacer hoy o en casi 4 semanas", aclaró la comunicadora.

La llegada de su segundo hijo llega unos meses después de sus rumores de crisis con el chef español. La presentadora generó murmullo de un posible distanciamiento con Dabiz al irse a casa de sus padres en Vallecas durante un tiempo. Sin embargo, Cristina Pedroche desmintió todo rumor el pasado mes de mayo al posar embarazada en la revista ¡Hola!. "Dabiz y yo nos queremos muchísimo. Nos admiramos y respetamos tanto que, incluso en medio del caos, siempre encontramos una mirada, un gesto, una caricia", afirmó.