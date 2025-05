Cristina Pedroche desmiente todo rumor de crisis con Dabiz Muñoz en su posado embarazada pasado por caja: "Que digan lo que quieran"

Cristina Pedroche asegura estar feliz en su última exclusiva, en la que se ha sincerado sobre su segundo embarazo y el punto en el que se encuentra con su marido, Dabiz Muñoz, tras meses de rumores sobre una supuesta crisis entre ambos. La presentadora, que generó los rumores al irse a casa de sus padres en Vallecas, lo desmiente todo. Dice que se siente en sintonía con el chef (que no posa en la revista) y que la paternidad les ha unido todavía más, por lo que afrontan esta nueva etapa con ilusión. A un mes de dar a luz, Pedroche ya fantasea, incluso, con la posibilidad de convertirse en madre por tercera vez.

"Dabiz y yo nos queremos muchísimo. Nos admiramos y respetamos tanto que, incluso en medio del caos, siempre encontramos una mirada, un gesto, una caricia", afirma la presentadora de las Campanadas de Antena 3 este miércoles a la revista Hola. "La paternidad nos ha unido más bien como equipo. Como pareja, a veces nos cuesta encontrar esos momentos íntimos, porque tenemos a la niña pegada a nosotros todo el rato", dice. En bikini y ropa veraniega, Pedroche, de 36 años, muestra su barriga de ocho meses. "Esto es un recuerdo invaluable para mi familia, cuando él crezca y las vea, podré decirle con una sonrisa: 'Tú estabas ahí dentro'".

Sobre los rumores de crisis, añade: "Yo sé que todo es falso y que estamos bien, por tanto, que sigan diciendo lo que quieran". La presentadora, por otro lado, no ha desvelado el nombre que le pondrán a su hijo, aunque hay varias opciones. "Hay dos o tres nombres que nos encantan, pero creo que no decidiremos hasta que nazca y pueda verle bien la carita a mi hijo", explica, agradecida por dar la bienvenida, esta vez, a un niño. "Nosotros no hacemos distinciones entre niño o niña. Lo que queremos es una familia feliz", subraya.

Tras dar a luz a Laia en julio de 2023, y pasar por una depresión posparto, ahora Pedroche afronta la maternidad de otra forma: "Desde que tuve a mi hija me he dado cuenta de cuánto me gustan los bebés. Pensar en volver a portear a un niño, en tener al pequeño pegadito a mí, sentir su respiración... ¡Me hace muchísima ilusión!", señala.