Isa Pantoja, en la cuenta atrás para dar a luz: "Estoy haciendo todo lo imposible por encajar al bebé. Tiene la cabeza girada..."

Isa Pantoja (29) está a puntito de convertirse en mamá por segunda vez y, aunque muchos se han preguntado por su paradero estos días, la hija de Isabel Pantoja ha querido tranquilizar a sus seguidores ante su inminente fecha de parto.

"No he aparecido porque estoy haciendo todo lo imposible por encajar al bebé", ha confesado este sábado a través de sus redes sociales. Al parecer, el pequeño ya tiene la cabecita colocada hacia abajo desde hace semanas, pero sigue sin terminar de encajarse del todo. "Tiene la cabeza un poquito girada… Él está agusto así", explicaba Isa, quien reconoce que al principio se preocupó por su posición, aunque los médicos la tranquilizaron: "Me dijeron que no me preocupase, que si él estaba así es porque estaba cómodo, y que en el momento del parto se podía encajar".

Con la cuenta atrás ya encima, la prima de Anabel Pantoja está muy ilusionada con la llegada de su segundo bebé: "A la dulce espera y así voy a seguir, que sea lo que tenga que ser. Ya me he mentalizado de todas las posibilidades. Estoy contenta y esperando a verle la carita, como se suele decir", confesaba.

Mientras tanto, la hermana de Kiko Rivera se lo toma con filosofía y buen humor, pese al calor que está haciendo, y disfruta de los últimos días siendo una familia de tres, junto a su marido Asraf y su hijo Albertito antes de que llegue el nuevo bebé a la familia. Ahora solo queda esperar a que el pequeño decida cuándo es el momento de venir al mundo… y, por supuesto, ver la primera foto familiar al completo.