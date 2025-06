Luz Casal, emocionada y agradecida tras ser nombrada marquesa de Luz y Paz: "Una mezcla de perplejidad, alegría y pudor"

El rey Felipe VI estrenó, este pasado jueves, una nueva etapa en la Casa Real con la concesión de sus primeros títulos nobiliarios. Entre los distinguidos, se encuentran tres grandes figuras del panorama español: el ex tenista Rafa Nadal, la nadadora paralímpica Teresa Perales y la cantante Luz Casal. Esta última, a sus 67 años, ha sido nombrada marquesa de Luz y Paz, un gesto que ha recibido con gran emoción.

"Aquí tienen a una mujer cuyo estado actual es una mezcla de perplejidad, alegría, pudor y agradecimiento; a todo este revoltijo de sensaciones se suman las preguntas que varias veces me he hecho sobre el porqué y sobre todo si soy merecedora de esta distinción", ha comenzado reflexionando en sus redes la cantante de Piensa en mí.

La intérprete, que no olvida sus raíces ni los valores que la han acompañado durante toda su vida, ha sacado a relucir sus principios: "Sé de dónde vengo y tengo presente los valores que mis tres padres me enseñaron: la modestia, la lealtad, la importancia de la palabra dada; la entrega en el trabajo como el camino adecuado para alcanzar los sueños intuidos desde niña; el respeto y el amor al prójimo", reconocía.

Y ha añadido: "Quizás, mi voluntarioso e indomable carácter me ha ayudado a poner en práctica esas lecciones de vida a la vez que he conseguido superar pruebas difíciles al tiempo que aprendí a saborear el éxito, a disfrutar de la amistad, del cariño del público y también de las pequeñas cosas. No sé si todo esto es o ha sido suficiente para honrarme con este título", confesaba.

Finalmente, ha agradecido a los reyes su nueva distinción: "Gracias, majestades desde lo más profundo de mi corazón".