La muerte de Manolo Zarzo ha sacado a relucir la mala relación que hay entre sus hijos. De ello dejó constancia Flavia cuando nos contó en exclusiva que se había enterado del fallecimiento de su padre por un amigo y que, además, sus familiares le habían negado la visita al visita al tanatorio. Unas palabras tras las que Mario, uno de sus cinco hermanos, explotó públicamente un día después. "Me duele que lo importante sea esta mierda de esta tía", expresó el actor. Sin embargo, tras conversar en frío sobre lo sucedido, ahora dicen que las aguas se han calmado.

Horas después de la muerte del intérprete el pasado lunes, Flavia explicó a Beatriz Cortázar que no se podía tolerar el trato de sus hermanos hacia ella. "No solo no me han avisado de su final sino que yo el domingo me fui a mi casa de Tavernes convencida de que mi padre estaba bien y sin que nadie me hubiera dicho que llevaba unos días bastante revuelto. Estaban todos muy preocupados", se lamentó, avisando que estaba lista para contar su "verdad".

Unas palabras tras las que Mario se mostró muy indignado: "Esta señora no tendría que estar aquí, mi padre no quería que le velara", dijo, añadiendo que la primogénita del actor había "mirado más a la cara" de su padre en el tanatorio de lo que lo había hecho "en toda su vida".

Los hermanos reculan

Con su adiós, Zarzo ha dejado a una viuda, cinco hijos y dos nietos, pero también una situación familiar fracturada que, al menos de cara a la galería, ahora resta importancia a la tensión de estos días. "David puede decir misa, porque yo te podría contar también muchas cosas de él, pero creo que es que no es el momento. (...) A mí nadie me tiene que decir si yo tengo que venir o no a ver a mi padre que ha fallecido", contó Flavia este jueves.

Sobre Mario, su otro hermano, dijo que "estaba muy nervioso porque se encargó de todo y no quería que hubiese prensa dentro del tanatorio". "Esta mañana me ha llamado, me ha dicho que estaba muy nervioso, que la situación le ha venido grande y que lo sentía".

Por su parte, David también se pronunció, rectificando el argumento que había ofrecido sobre su hermana en el programa de Antena 3. "Todo está perfecto. Es lo que tiene los entierros, tenéis que entender que en determinadas circunstancias, aparte de haberos pedido absoluta intimidad. En estos casos, la gente nos ponemos muy nerviosos. Mi Mario tuvo una crisis de ansiedad y tuvieron que venir, pero todo bien", señaló. "Lo que quiero que hagáis es recordar la figura de Don Manuel Zarzo, independientemente de que sea mi padre. Si no lo fuera también lo diría, como actor imprescindible en este país en los últimos 80 años. Muchísimas gracias y disculpen".