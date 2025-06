David, hijo de Manolo Zarzo, explota contra su hermana tras la muerte de su padre: "Mierda de tía"

Continúa la guerra entre los hijos de Manolo Zarzo. El actor murió el pasado lunes a la edad de 93 años, y solo un día después Informalia conoció en exclusiva que su hija Flavia no solo se enteró de la muerte de su progenitor por un amigo, sino que, además, no se le permitió acceder al tanatorio. "Hasta la fecha he estado callada por respeto a mi padre, pero ya no tengo por qué callar más", le dijo la propia actriz a Beatriz Cortázar. Ahora, es su hermano David quien se ha pronunciado.

"No hay derecho a que me avise un amigo de la muerte de mi padre y tenga que llamar a todos mis hermanos para que me lo confirmen", expresó la intérprete, entre lágrimas, pues localizar a sus familiares fue un calvario: "Nadie se ponía al teléfono hasta que después de varios intentos me han dicho que efectivamente falleció el lunes a las ocho de la tarde. ¡Y yo me he enterado hoy martes a las 10:00 de la mañana!". "No solo no me han avisado de su final sino que yo el domingo me fui a mi casa de Tavernes convencida de que mi padre estaba bien y sin que nadie me hubiera dicho que llevaba unos días bastante revuelto. Estaban todos muy preocupados", se lamentó.

Flavia comentó que en los últimos 30 años no ha pasado ni "una sola Navidad" al lado de su padre y que ahora se siente "libre" para contar su "verdad". "Es muy duro, pero es mi verdad. He callado porque no quería que se llevara más disgustos, pero ahora me siento libre para decir lo que quiera y más tras ver cómo se han portado con su muerte. Si hasta me han dicho que no hacía falta que viajara a Madrid ni que fuera al tanatorio. (...) ¡Pero cómo me pueden decir esa barbaridad yo que soy su primogénita y la madre de su primer nieto! ¡Y me dicen que no vaya al tanatorio! Claro que voy a estar", exclamó.

La respuesta de David

Queda demostrado que Zarzo deja una viuda, cinco hijos y dos nietos, pero también una situación familiar fracturada. Solo un día después de que Flavia nos contara su dolor, uno de sus hermanos, David, cargó directamente contra ella.

"Esta señora no tendría que estar aquí, mi padre no quería que le velara", dijo. "Hoy le ha mirado más a la cara de lo que le ha mirado en toda su vida, en los 63 años que tiene Flavia", añadió, disgustado por tener que hablar de este conflicto tan desagradable. "Me duele que lo importante sea esta mierda de esta tía", sentenció.