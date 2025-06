Este miércoles 18 de junio era un día clave para Frank Cuesta. Acusado de posesión ilegal de animales protegidos, el instagramer ha comparecido a primera hora de la mañana en el juzgado para conocer la sentencia del Tribunal Provincial de Kanchanaburi, en Tailandia. Finalmente, no entrará en prisión: "Bueno, hoy ha habido sentencia. Yo había dicho otra fecha para no alentar a los medios de comunicación, pero el juez ya ha dictado sentencia. Ya me han devuelto el pasaporte. Ha sido un momento liberador. Estábamos todos con el alma en vilo".

Cuesta ha compartido un vídeo a través de su canal de Youtube para informar personalmente de la decisión del juez. Se temía lo peor pero, afortunadamente, el caso se ha saldado con una multa de 30.000 baht, unos 800 euros: "Quiero contaros que sí, había una sentencia. Llevamos casi cinco meses con ansiedad, con malestar, por todo lo que ha explotado alrededor y toda esta historia. Lo primero que quiero dejar claro es que, a partir de ahora, todo el salseo, todas esas historias tipo 'está loco', 'le gustan los calderos', 'está acabado'... Se terminó. No vamos a hacer declaraciones, ni a entrar en debates. Aquí lo importante son los animales, el santuario y, sobre todo, nuestra vida privada".

Cuesta ha dado algunos detalles del juicio y la sentencia: "Hoy hemos ido al juzgado. La sentencia ha salido: no tengo antecedentes penales, no hay condena de cárcel, ni nada negativo en ese sentido. La verdad es que llegué bastante asustado al juzgado. Mi abogado estaba tranquilo, pero yo no. El juez ha sido muy elegante, muy consciente del contexto. Me preguntó por qué tenía esa cara de susto y le expliqué que para mí esto es nuevo. Me dijo: 'Tranquilo, no eres un criminal'. Me han puesto una multa por no haber tenido los papeles en regla en su momento y me dijo claramente: 'No te quiero volver a ver aquí. Espero que todo esté en orden'. Y sí, el abogado confirmó que ya todos los papeles están al día en el santuario".

Por último, ha querido agradecer a todos aquellos que le han mostrado su cariño durante estos difíciles momentos: "Gracias a todos los que habéis confiado, los que seguís aquí, los que entendéis que lo que hacemos no es salvar el mundo entero, pero sí mejorar el pequeño mundo de los animales que nos llegan. Tal vez sirva de ejemplo para que otros en el futuro creen santuarios abiertos, sin jaulas, sin separaciones, donde los animales convivan juntos. No es fácil, lleva tiempo, trabajo, dedicación, pero de momento el santuario funciona muy bien". Y ha añadido: "Ha sido un momento liberador. Estábamos todos con el alma en vilo. Y al final, ha quedado en eso: una multa, ningún antecedente, y un buen susto. Una gran metedura de pata por no tener los papeles".